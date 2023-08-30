İmamoğlu'ndan bir 'adaylık' açıklaması daha: Akşener'in çıkışına ne yanıt verdi?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Haliç Tramvayı açılışında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

2024’teki yerel seçimler yaklaşırken İBB'ye yeniden aday olması beklenen İmamoğlu, "Aday mısınız?" sorusuna yanıt verdi.

İmamoğlu, "Yola çıktığımı ifade edebilirim, adayım demek hadsizlik olur. Çünkü adaylığın koşulları var. Sizi aday gösteren yapılar var, partiniz var. Ben ilçe başkanlığından gelme biriyim. Neyin nasıl ifade edileceğini bilirim. Ben yola çıktığımı ifade edebilirim. Zamanı gelince konuşulur” diye belirtti.

MERAL AKŞENER’İN ÇIKIŞINA NE YANIT VERDİ?

İmamoğlu ayrıca, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Ben İmamoğlu ve Yavaş’ın, Türk Milleti’nin çağrısına yanıt vereceğini sandım. Onlara ateşten gömleği giydirmeyi beceremedim" sözleri hakkında da konuştu.

"Her şey çok güzel olacak" diyen İmamoğlu, Meral Akşener ile görüşme yapıp yapmadığı sorusuna ise "Biz her zaman görüşüyoruz" diyerek yanıt verdi.