İstanbul anketi: Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu önde? İşte son oy oranları...

2024 yerel seçimlerinde en çok merak edilen şehirlerin başında İstanbul gelirken, yarışın CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı ve AKP adayı Murat Kurum arasında geçmesi bekleniyor. Seçimlere 2,5 ay kala 'İstanbul'da hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu kazanacak?' sorularına yanıt aranmaya başlarken, İstanbul için ilk yerel seçim anketleri de gelmeye başladı.