Başsavcı, HSK'ya şikayet etmişti: Rüşvet aldığı iddia edilen hakim hakkında yeni gelişme

İstanbul Anadolu Adliyesi’ndeki iddialarla ilgili HSK Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişlerince hazırlanan rapor doğrultusunda daha önce İstanbul Anadolu Adliyesi’nde Sulh Ceza Hakimliği yapan şu an ise İstanbul Anadolu 21. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olan Sidar Demiroğlu, HSK 2. Dairesi tarafından görevden uzaklaştırıldı.

Son TV'nin haberine göre; Sidar Demiroğlu'nun yargılamasını yaptığı uyuşturucu, yağma, silah ticareti, yasadışı bahis gibi 14 farklı soruşturmada usul ve yasalara aykırı hareket ettiği ortaya çıktı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, hakim Sidar Demiroğlu’nun “uyuşturucu, gasp, sanal bahis dosyalarında olağan dışı tahliyeler yaptığını” ifade ederek HSK'ye dilekçe vermişti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın kendi görev yaptığı İstanbul Anadolu Adliyesi’nde para karşılığında erişim engelleme ve tahliye kararları verildiği iddialarından bahsettiği HSK’ya şikayet mektubunda adı geçen yargı mensupları hakkında HSK tarafından soruşturma başlatılmış ve üç müfettiş görevlendirilmişti.

Dilekçeye dair yanıt veren Demiroğlu ise HSK'ye iddiaları yalanlamış, mal varlığının incelenmesini talep etmişti.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun 14 Ocak'ta TV100'de katıldığı programda, SADAT’ın reklamını yayımlanmasının ardından TV100'ün sahibi Necat Gülseven ve organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın birlikte yemek yediği fotoğrafları gündem olmuştu. O fotoğrafta, hakim Sidar Demiroğlu da yer almıştı.