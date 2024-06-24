İsrail'i protesto adı altında tekbir getirerek işletmelere saldırmışlardı! Kürşad Zorlu'dan Ali Yerlikaya'ya soru önergesi

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bir grubun İsrail’i protesto adı altına tekbir getirip 'cenk, cihat, şehadet' sloganları ile bazı işletmelere saldırması ile ilgili İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya soru önergesi verdi. Zorlu, “Bu olayları çıkaranlar tespit edilmiş midir? Olayları çıkaranlarla ilgili herhangi bir adli işlem başlatılmış mıdır” diye sordu.

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İsrail'i protesto adı altında tekbir getirerek işletmelere saldırmışlardı! Kürşad Zorlu'dan Ali Yerlikaya'ya soru önergesi

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde İsrail’in işgal ettiği Gazze'deki katliamı protesto eden bir grup tekbir nidaları, cenk, cihat ve şehadet sloganlarıyla Starbucks ve Burger King şubelerine saldırdı. Saldırganlar iş yerlerine maddi hasar verirken bazı çalışanlar ile müşterilere de zorbalık yaptı. İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Diyarbakır Sur’da yaşanan olaylarla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

İSTANBUL VE GAZİANTEP'TE BENZER OLAYLAR YAŞANDI

Zorlu önergesinde, “Toplantı ve gösteri yürüyüşü, anayasal bir haktır fakat bu hak başka bir bireyin özgürlük alanına müdahale ettiğinde devlet görevini yapmak zorundadır. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir grubun bazı işletmelere saldırısı bir eylemi aşarak vatandaşların özgürlüğüne, toplumsal birlik ve düzene aykırı bir görüntüye bürünmüştür. Bu ve benzeri olaylar, sonrasında küçümsenmeyecek zararlara yol açabilmektedir” ifadelerine yer verdi. Zorlu, İstanbul’da ve Gaziantep’te bir AVM'de de benzer olayların yaşandığını hatırlattı.

Zorlu, yapılmak istenen eylemin amacını ve anayasada tanımlanan hak sınırını aştığını belirterek Bakan Yerlikaya’ya şu soruları yöneltti:

- Bu olayları çıkaranlar tespit edilmiş midir?

- Tespit edildi ise şahıslardan kaçının kimlik tespiti yapılmıştır?

- Olayları çıkaranlarla ilgili herhangi bir adli işlem başlatılmış mıdır?

- Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı ise Türk Ceza Kanunu’nun hangi maddelerince başlatılmıştır?

- Anayasa’da tanımlanan hakkın dışına çıkarak vatandaşın ve toplumun huzuruna yönelik bu tür saldırıların önlenmesi için ne gibi çalışmalar yapılmaktadır?

Diyarbakır'da Starbucks ve Burger King'e saldırı: Tekbir getirip 'cenk, cihat, şehadet' sloganları attılarDiyarbakır'da Starbucks ve Burger King'e saldırı: Tekbir getirip 'cenk, cihat, şehadet' sloganları attılarGüncel

Kaynak: ANKA

Etiketler
Diyarbakır Burger King Starbucks İsrail Gazze tekbir Bıçaklı Saldırı Kürşad Zorlu Ali Yerlikaya
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