İsrail'den Türkiye'ye 'Bayrak' Tepkisi

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Hamas lideri Haniye için milli yas ilan eden Türkiye'nin Tel Aviv'deki Büyükelçiliği'nde bayrağın yarıya indirilmesine tepki gösterdi. Dışişleri Bakanı Katz, "Eğer büyükelçilik temsilcileri yas tutmak istiyorsa Türkiye'ye gidip, terör örgütü Hamas'ı sahiplenen ve terör ile cinayet eylemlerini destekleyen ustaları Erdoğan ile yas tutsunlar" ifadelerini kullandı.

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İsrail'den Türkiye'ye 'Bayrak' Tepkisi

Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da suikastla öldürülmesi dünya gündeminde yerini koruyor. Türkiye, Haniye için 1 günlük milli yas ilan edip bayrakların yarıya indirilmesine karar verdi. Karar doğrultusunda Türkiye'nin Tel Aviv'deki Büyükelçiliği'ndeki bayrak da yarıya indirildi.

İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz, bayrağın, İsrail'in terör örgütü olarak nitelediği Hamas'ın lideri için indirilmesi gerekçesiyle Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçi yardımcısının Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını belirtti.

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar hala görevi sürdürse de geçen sene kasım ayında istişareler için Ankara'ya çağrılmış ve geri dönmemişti.

İSRAİL: USTANIZ ERDOĞAN İLE YAS TUTUN

Katz, X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, "İsrail devleti İsmail Haniye gibi bir katil için yas tutulmasını tolere etmez. Kendisi 7 Ekim'deki vahşete liderlik etti ve televizyondan korkunç görüntüleri izlerken arkadaşlarıyla dua ederek katillere şans diledi. Eğer büyükelçilik temsilcileri yas tutmak istiyorsa Türkiye'ye gidip, terör örgütü Hamas'ı sahiplenen ve terör ile cinayet eylemlerini destekleyen ustaları Erdoğan ile yas tutsunlar" diye devam etti.

TÜRKİYE: DİPLOMAT TEHDİT EDEREK BARIŞA ULAŞAMAZSINIZ

Dışişleri Sözcüsü Öncü Keçeli ise, Katz'ın paylaşımına tepki göstererek, "Müzakerecileri öldürerek, diplomatları tehdit ederek barışa ulaşamazsınız" dedi.

Dışişleri kaynakları da, "İsrail makamlarının açıklamalarıyla ilgili tepkimiz, İsrail’in Türkiye’de görevli diplomatik yetkililerine iletilmektedir" diye konuştu.

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Hamas İsrail
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