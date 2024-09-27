İsrail'den Lübnan'a Hava Saldırısı! Beyrut'ta Cehennem Çukurları Oluştu

İsrail'in hava saldırısı sonrası Beyrut'ta cehennem çukurları oluştu — Gerçek Gündem (@gercekgundem) September 27, 2024

İsrail'in Lübnan'a 2 bin ton patlayıcı kullanarak yaptığı saldırının ardından Beyrut harabeye döndü.

İsrail Ordusu saldırıda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın yaralandığını aktarırken Lübnan kaynakları iddiaları yalanladı.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler kürsüsünde konuştuğu sıralarda İsrail Ordusu Lübnan'ın Beyrut kentini hedef aldı.

Yapılan saldırının ardından Beyrut adeta harabeye döndü. Şehrin farklı noktalarında yapılan saldırıların ardından bir sürü bina yerle bir oldu.

Özellikle kentin güneyinde bulunan Dahiye bölgesindeki Hureyk Mahallesi'nin bir dizi hava saldırısıyla hedef alındı.

NASRALLAH VURULDU MU?

İsrail basını ise İsrail ordusunun Beyrut'taki bombardımanında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı hedef aldığını öne sürdü.

İran'ın Tasnim Haber Ajansı'nın Hizbullah'ın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde ise Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın güvenli bir yerde olduğu ve sağlık durumunun da iyi olduğu aktarıldı.