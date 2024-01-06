İsmail Saymaz: 'Murat Kurum'a AKP'nin İBB adayı olduğu bildirildi'

Gazeteci İsmail Saymaz, AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Murat Kurum olduğunu iddia etti.

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İsmail Saymaz: 'Murat Kurum'a AKP'nin İBB adayı olduğu bildirildi'

2024 Yerel Seçimleri hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Dün CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun lansmanı yapılmış, gözler AKP'nin adayına çevrilmişti.

AKP'nin İBB adayının ise yarın açıklanmasını bekleniyor.

MURAT KURUM İBB ADAYI

AKP'nin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ya da eski bakan Murat Kurum'un aday olarak belirlemesi iddia edilirken; gazeteci İsmail Saymaz dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Saymaz, "Murat Kurum’a İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu AK Parti tarafından bildirildi" ifadelerini kullandı.

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Murat Kurum Ekrem İmamoğlu AKP
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