İsmail Küçükkaya, CHP Kurultayı'nın tarihini açıkladı

Seçimlerden sonra CHP içinde başlayan değişim tartışmalarının ana odağını kurultay oluşturuyor. Partide mahalle, ilçe ve il kongreleri yapılırken, kurultayın ne zaman yapılacağı belli değildi.

Gazeteci İsmail Küçükkaya, Halk TV'de programında, CHP içinde kurultay için tarihlerin konuşulduğunu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun önce 29 Ekim tarihini istediğini aktardı.

Küçükkaya, CHP Kurultayı'nın resmen açıklanmasa da büyük olasılıkla 5 Kasım 2023 Pazar günü yapılacağını duyurdu.

ÖZGÜR ÖZEL DE KABUL ETTİ

Bugün Genel Başkan adaylığını açıklayacak olan Özgür Özel de Küçükkaya'ya yaptığı açıklamada 5 Kasım tarihinin kendileri için uygun olduğunu söyledi.