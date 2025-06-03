İnfaz Kanunu Görüşmelerinde Olmaması Tepki Çekmişti: Bakan Tunç'un Nerede Olduğu Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz günlerde Meclis’te sabaha kadar görüşülüp kabul edilen infaz düzenlemesi görüşmelerinde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un olmaması gündem olmuştu. Bakan Tunç'un görüşmeler sırasında hac ziyaretinde olduğu ortaya çıktı.

Son Güncelleme:
İnfaz Kanunu Görüşmelerinde Olmaması Tepki Çekmişti: Bakan Tunç'un Nerede Olduğu Ortaya Çıktı

Türkiye'de son günlerde ana gündem 10. Yargı Paketi içerisinde yer alan infaz düzenlemesiydi. AKP'li milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan kanun teklifi 15,5 saat süren görüşmeler sonunda kabul edildi. TBMM'de öğleden sonra başlayıp ertesi sabaha kadar süren görüşmelerde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un bulunmaması ise tartışma konusu oldu.

MUHALEFETTEN ELEŞTİRİ

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre; muhalefetin konuyla ilgili sorgulamaları yanıtsız kalırken, Bakan Tunç'un hacca gittiği öğrenildi. CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, "Komisyon toplantısında bulunmayan Bakan Tunç hacca gitmiş, Allah kabul etsin, yasa teklifinin ne kadar ciddiye alındığı da belli oluyor" diye konuştu.

İnfaz Kanunu Görüşmelerinde Olmaması Tepki Çekmişti: Bakan Tunç'un Nerede Olduğu Ortaya Çıktı - Resim : 1

Bakan Tunç'un kanun teklifi görüşmeleri sırasından hac ziyaretinde bulunmasına muhalefetten gelen tepkilere karşı iktidar kanadından da bir yanıt geldi. AKP'li Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, "Kanun teklifi sahipleri komisyon toplantısındaydı, yani asla bir saygısızlık yok" dedi.

15,5 Saatlik Görüşme Sona Erdi: İnfaz Düzenlemesi Komisyon'dan Geçti15,5 Saatlik Görüşme Sona Erdi: İnfaz Düzenlemesi Komisyon'dan GeçtiGüncel
Adalet Bakanı Tunç'tan 10. Yargı Paketi'ne İlk Yorum: Detaylarını AnlattıAdalet Bakanı Tunç'tan 10. Yargı Paketi'ne İlk Yorum: Detaylarını AnlattıGüncel

Kaynak: Sözcü

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Yılmaz Tunç
Son Güncelleme:
Resmen Zehir Tüketiyormuşuz: İşte Yaz Sıcağında Kaçınmanız Gereken Üç İçecek Resmen Zehir Tüketiyormuşuz: İşte Yaz Sıcağında Kaçınmanız Gereken Üç İçecek
İYİ Parti'nin Bayramlaşma Programı Belli Oldu! O İki Parti Listede Yok İşte İYİ Parti'nin Bayramlaşma Programı... İki Parti Listede Yok
İstanbul’un En İyi 3 Devlet Üniversitesi Belli Oldu! İlk Sıradaki Şaşırttı İstanbul’un En İyi 3 Devlet Üniversitesi Belli Oldu! İlk Sıradaki Şaşırttı
Meclis Başkanlığı İçin Yarış Bugün! Hangi Parti Kimi Aday Gösterdi? İşte Detaylar Meclis Başkanlığı İçin Yarış Bugün
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Özel'in Açıkladığı 'Ahtapotun Kolu'nda 184 Milyonluk Sözleşme, 17 Milyonluk Liralık Çiçek Çıktı! Turpun Büyüğü Meğer Bahçelievler Belediyesi'ndeymiş Bahçelievler Belediyesi'nde 17 Milyonluk Çiçek, 583 Bin Liralık Telli Dosya!
Marmaris Açıklarında 5.8 Büyüklüğünde Deprem! Marmaris Açıklarında 5.8'lik Deprem!
Bakanlık Harekete Geçti: 5 Milyon Kişiye Kaçırılmayacak Tapu Fırsatı Duyuruldu! Bakanlık Harekete Geçti: 5 Milyon Kişiye Kaçırılmayacak Tapu Fırsatı Duyuruldu!
Beyaz Altın Deniyor, Su Dolu Tarlalara Ekiliyor: Hasat İçin Geri Sayım Başladı Beyaz Altın Deniyor, Su Dolu Tarlalara Ekiliyor: Hasat İçin Geri Sayım Başladı
Ünlü İş İnsanının Boğaz Manzaralı Kömürlüğü Rekor Fiyata Satışa Çıktı Ünlü İş İnsanının Boğaz Manzaralı Kömürlüğü Rekor Fiyata Satışa Çıktı