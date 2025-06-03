İnfaz Kanunu Görüşmelerinde Olmaması Tepki Çekmişti: Bakan Tunç'un Nerede Olduğu Ortaya Çıktı

Türkiye'de son günlerde ana gündem 10. Yargı Paketi içerisinde yer alan infaz düzenlemesiydi. AKP'li milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan kanun teklifi 15,5 saat süren görüşmeler sonunda kabul edildi. TBMM'de öğleden sonra başlayıp ertesi sabaha kadar süren görüşmelerde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un bulunmaması ise tartışma konusu oldu.

MUHALEFETTEN ELEŞTİRİ

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre; muhalefetin konuyla ilgili sorgulamaları yanıtsız kalırken, Bakan Tunç'un hacca gittiği öğrenildi. CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, "Komisyon toplantısında bulunmayan Bakan Tunç hacca gitmiş, Allah kabul etsin, yasa teklifinin ne kadar ciddiye alındığı da belli oluyor" diye konuştu.

Bakan Tunç'un kanun teklifi görüşmeleri sırasından hac ziyaretinde bulunmasına muhalefetten gelen tepkilere karşı iktidar kanadından da bir yanıt geldi. AKP'li Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, "Kanun teklifi sahipleri komisyon toplantısındaydı, yani asla bir saygısızlık yok" dedi.

Kaynak: Sözcü