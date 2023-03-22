İmza yarışında ilk gün: Muharrem İnce ve Fatih Erbakan 25 bin imzayı aştı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmak isteyenlerin Yüksek Seçim Kurulu’na yaptığı başvurunun ardından 100 bin imza süreci başladı.

YSK açıklamasına göre adaylık başvuruları kabul edilen isimler şöyle: Muharrem İnce, Sinan Oğan, Fatih Erbakan, Doğu Perinçek, Ahmet Özal, Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten.

Bu isimler seçmenler tarafından verilecek 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olabilecek. 27 Mart'a kadar sürecek 100 bin imza toplama işlemi de bugün başladı. Doğrudan YSK’ye yapılan başvuru ile adaylara destek imzası verilebilirken ilk gün sayıları şöyle:

Muharrem İnce

İmza sayısı: 28 bin 235

Fatih Erbakan

İmza sayısı: 27 bin 910

Sinan Oğan

İmza sayısı: 15 bin 573

Doğu Perinçek

İmza sayısı: 6 bin 679

Yakup Türkal

İmza sayısı: 993

Erkan Trükten

İmza sayısı: 397

Ahmet Özal

İmza sayısı: 237

İrfan Uzun

İmza sayısı: 176

Halil Murat Ünver

İmza sayısı: 119

Hilmi Özden

İmza sayısı: 60

Davut Turan

İmza sayısı: 34