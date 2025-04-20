İmralı Heyeti Açıkladı: DEM Parti-Adalet Bakanlığı Görüşmesinde Kritik Değişiklik

İmralı heyeti, Sırrı Süreyya Önder'in son durumuyla ilgili yaptığı açıklamada "Tedavisi sürüyor, en kısa sürede iyileşip işine geri döneceğine inanıyoruz" dedi. Heyet, Adalet Bakanlığı ile görüşmenin de yoğunluktan dolayı grup başkanvekilleri aracılığıyla gerçekleşeceğini açıkladı.

Onur Özovalı Onur Özovalı
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İmralı Heyeti Açıkladı: DEM Parti-Adalet Bakanlığı Görüşmesinde Kritik Değişiklik

İmralı Heyeti, 15 Nisan Salı akşamı kalp rahatsızlığı geçiren ve aort damarı yırtılan üyeleri TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu ve ertelenen DEM Parti-Adalet Bakanı Yılmaz Tunç görüşmesi ile ilgili bir açıklama yaptı.

Heyet, Sırrı Süreyya Önder’in hastanedeki yoğun bakım tedavisinin sürdüğünü belirterek, "Partimiz bütün kurullarıyla hastanede umutlu bekleyişini sürdürüyor ve arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder’in en kısa sürede iyileşerek kaldığı yerden devam edeceğine inanıyoruz" dedi.

İmralı Heyeti Açıkladı: DEM Parti-Adalet Bakanlığı Görüşmesinde Kritik Değişiklik - Resim : 1

'ÖNDER YERİNE BİR İSİM GELMEYECEK'

Bu konuda partinin çok büyük bir hassasiyet gösterdiğini vurgulayan heyet, "Ne yazık ki gerçek bilgilere dayanmayan bazı spekülatif haberler de yayılmaktadır. Öncelikle DEM Parti İmralı heyetine Sırrı Süreyya Önder yerine yeni bir ismin yer alacağı bilgisi doğru değildir. Partimiz bu konuyu gündemine alıp tartışmamıştır, partimizin birinci önceliği yol arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder’in sağlığına kavuşmasıdır" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşmenin de Sırrı Süreyya Önder'in sağlık sorunu ve Pervin Buldan'ın da hastane yoğunluğu sebebiyle grup başkanvekilleri tarafından yapılacağı açıklandı.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER'E NE OLMUŞTU?

15 Nisan'da kalp krizi geçirip aort damarı yırtılan ve ameliyat edilen Sırrı Süreyya Önder'in sağlığıyla ilgili son olarak 18 Nisan'da hastaneden yapılan açıklamada, "Yoğun bakım tedavi süreci devam ediyor. Genel durumu aynı, yoğun bakım stabilitesini dünkü parametreler doğrultusunda benzer şekilde koruyor. İnfeksiyon ve inflamasyon açısından tedavilerimiz sürüyor. Hastamız yüksek riskli olup, hayati tehlikesi devam ediyor" ifadeleri yer aldı.

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