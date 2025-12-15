İmamoğlu’nun Diploma İptaline İtiraz Davasında Duruşma Günü Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptaline ilişkin açılan davada önemli bir gelişme yaşandı. İmamoğlu’nun diplomasına dair verilen iptal kararına karşı idare mahkemesinde açılan davanın duruşma tarihi netleşti.

DURUŞMA 15 OCAK 2026’DA

Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptaline karşı açılan dava, 15 Ocak 2026 Perşembe günü saat 11.00’de görülecek. Duruşma, İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarafından yapılacak.

KARAR HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Söz konusu dava, İmamoğlu’nun hakkında yürütülen ceza yargılamalarından dahi daha kritik bir önem taşıyor. Çünkü mahkemeden çıkacak karar, yalnızca eğitim geçmişini değil, aynı zamanda İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olup olamayacağını da doğrudan etkileyecek.

