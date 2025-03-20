İmamoğlu'ndan Yeni Paylaşım

Dün gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan videolu paylaşım geldi. Videoda, "Bu eşitsiz, adaletsiz, bozuk düzeni değiştirmek için yola çıktık. Bir daha bu ülkede hiçbir siyasi otorite milletin iradesinin üstüne kayyumlarla çökmesin diye yola çıktık. Güçlü bir adalet sistemi kurmak için yola çıktık." ifadeleri yer aldı.

Son Güncelleme:

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün sabah saatlerinde evinden gözaltına alındı. İmamoğlu'nun hakkında iki ayrı soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Terör soruşturmasında İmamoğlu dahil 100 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, yolsuzluk soruşturmasında ise İmamoğlu dahil 7 kişiye gözaltı kararı verildi.

Aralarında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın da aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Siyaset gündemini sarsan operasyonların ardından CHP harekete geçti. CHP lideri Özgür Özel, Saraçhane'ye giderek tüm vatandaşları İmamoğlu'na destek vermeye çağırdı.

"BOZUK DÜZENİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN YOLA ÇIKTIK"

Ekrem İmamoğlu da gözaltına alınmasının ardından "Milletin iradesine millet sahip çıkıyor" paylaşımıyla vatandaşları Saraçhane'ye çağırdı. İmamoğlu'ndan bu sabah yeni bir paylaşım geldi.

Videolu paylaşım yapan İmamoğlu, videoda, "Kendinize güvenin, bu aziz millete güvenin, güzel günlere olan inancınızı hiç yitirmeyin. Dayanışmanın ve umudun önünde hiçbir güç duramaz. Hele hele o bir avuç insan asla duramaz. Mücadelemiz çocuklarımız, bebeklerimiz, annelerimiz için. Bu eşitsiz, adaletsiz, bozuk düzeni değiştirmek için yola çıktık. Bir daha bu ülkede hiçbir siyasi otorite milletin iradesinin üstüne kayyumlarla çökmesin diye yola çıktık. Güçlü bir adalet sistemi kurmak için yola çıktık. Bundan hiç kuşkunuz olmasın." ifadelerini kullandı.

Gazeteler, Ekrem İmamoğlu’nun Gözaltına Alınmasını Nasıl Gördü? İşte 20 Mart 2025 Manşetleri…Gazeteler, Ekrem İmamoğlu’nun Gözaltına Alınmasını Nasıl Gördü? İşte 20 Mart 2025 Manşetleri…Güncel
CHP'den Ön Seçim Hamlesi: İki Sandık Kurulacak... İşte DetaylarCHP'den Ön Seçim Hamlesi: İki Sandık Kurulacak... İşte DetaylarSiyaset
CHP'nin Bugünkü ‘İmamoğlu’ Takvimi Belli OlduCHP'nin Bugünkü ‘İmamoğlu’ Takvimi Belli OlduSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ekrem İmamoğlu Gözaltı İBB
Son Güncelleme:
CHP'den Ön Seçim Hamlesi: İki Sandık Kurulacak... İşte Detaylar CHP'den Ön Seçim Hamlesi: İki Sandık Kurulacak... İşte Detaylar
Hürriyet'te Veda Etmişti! Osman Müftüoğlu'nun Yeni Adresi Belli Oldu Hürriyet'te Veda Etmişti! Osman Müftüoğlu'nun Yeni Adresi Belli Oldu
Kayalıkta Kendiliğinden Yetişiyor! Kalbi Koruyor ve Bağışıklığı Güçlendiriyor Kayalıkta Kendiliğinden Yetişiyor! Kalbi Koruyor ve Bağışıklığı Güçlendiriyor
CHP'nin Bugünkü ‘İmamoğlu’ Takvimi Belli Oldu CHP'nin Bugünkü ‘İmamoğlu’ Takvimi Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Havalimanlarında Yeni Dönem: Uçaklarda Artık Tamamen Yasaklandı Havalimanlarında Yeni Dönem: Uçaklarda Artık Tamamen Yasaklandı
Maaşım 150 Bin Liranın Altına İnmiyor Dedi, Herkese Önerdi: Oturduğu Yerden Para Kesiyor! Maaşım 150 Bin Liranın Altına İnmiyor Dedi, Herkese Önerdi: Oturduğu Yerden Para Kesiyor!
Bayram Öncesi Büyük Zam Hareketliliği! Ağızlarda Acı Tat Bırakacak Bayram Öncesi Büyük Zam Hareketliliği! Ağızlarda Acı Tat Bırakacak
Türk Otomotiv Devi İflas Etti! Yılda 54 Bin Kamyon Üretiyordu Türk Otomotiv Devi İflas Etti! Yılda 54 Bin Kamyon Üretiyordu
Mansur Yavaş'tan İstanbul'da İlk Açıklama Mansur Yavaş'tan İstanbul'da İlk Açıklama