İmamoğlu'ndan Yeni Paylaşım

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün sabah saatlerinde evinden gözaltına alındı. İmamoğlu'nun hakkında iki ayrı soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Terör soruşturmasında İmamoğlu dahil 100 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, yolsuzluk soruşturmasında ise İmamoğlu dahil 7 kişiye gözaltı kararı verildi.

Aralarında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın da aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Siyaset gündemini sarsan operasyonların ardından CHP harekete geçti. CHP lideri Özgür Özel, Saraçhane'ye giderek tüm vatandaşları İmamoğlu'na destek vermeye çağırdı.

"BOZUK DÜZENİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN YOLA ÇIKTIK"

Ekrem İmamoğlu da gözaltına alınmasının ardından "Milletin iradesine millet sahip çıkıyor" paylaşımıyla vatandaşları Saraçhane'ye çağırdı. İmamoğlu'ndan bu sabah yeni bir paylaşım geldi.

Videolu paylaşım yapan İmamoğlu, videoda, "Kendinize güvenin, bu aziz millete güvenin, güzel günlere olan inancınızı hiç yitirmeyin. Dayanışmanın ve umudun önünde hiçbir güç duramaz. Hele hele o bir avuç insan asla duramaz. Mücadelemiz çocuklarımız, bebeklerimiz, annelerimiz için. Bu eşitsiz, adaletsiz, bozuk düzeni değiştirmek için yola çıktık. Bir daha bu ülkede hiçbir siyasi otorite milletin iradesinin üstüne kayyumlarla çökmesin diye yola çıktık. Güçlü bir adalet sistemi kurmak için yola çıktık. Bundan hiç kuşkunuz olmasın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi