İmamoğlu'ndan Suriye Açıklaması, 'Destek Vermeye Hazırız'

Orta Doğu ve Kuzey Afrika’nın önemli şehirlerinin yöneticileri, TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çağrısıyla İstanbul’da buluştu.

Burada bir konuşma gerçekleştiren Ekrem İmamoğlu’nun gündemleri arasında Suriye de vardı.

EN ÜST SEVİYEDE DESTEK

İstanbul’da 2 milyona yakın Suriyelinin yaşadığını ifade eden İmamoğlu, Suriye’nin en üst seviyede destek olmaya kararlı olduğunu ifade etti.

İmamoğlu konuşmasının devamında savaştan kaçarak sevdiklerini, evlerini ve tüm mal varlıklarını bırakarak Türkiye ve çevre ülkelere giden Suriyelilerin ülkelerine geri döndüklerinde yeni bir bedel ödememeleri gerektiğini belirtti.

“HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ”

İmamoğlu, “Bu yüzden, geri dönerek ülkelerini yeniden inşa etmek isteyenlere, elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Gönüllü olarak geri dönmek isteyenlere, İBB Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları İSMEK’lerde, belediyecilikten zanaatkarlığa pek çok alanda eğitim verebiliriz. Kardeş şehrimiz Şam’la çatışma sonrası kentlere yönelik bir eylem planını onlarla birlikte hazırlayabiliriz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi