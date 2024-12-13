İmamoğlu'ndan Suriye Açıklaması, 'Destek Vermeye Hazırız'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Suriyelilerin ülkelerine geri dönme noktasında İBB olarak, dönüş yapmak isteyenlere her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Son Güncelleme:
İmamoğlu'ndan Suriye Açıklaması, 'Destek Vermeye Hazırız'

Orta Doğu ve Kuzey Afrika’nın önemli şehirlerinin yöneticileri, TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çağrısıyla İstanbul’da buluştu.

Burada bir konuşma gerçekleştiren Ekrem İmamoğlu’nun gündemleri arasında Suriye de vardı.

EN ÜST SEVİYEDE DESTEK

İstanbul’da 2 milyona yakın Suriyelinin yaşadığını ifade eden İmamoğlu, Suriye’nin en üst seviyede destek olmaya kararlı olduğunu ifade etti.

İmamoğlu konuşmasının devamında savaştan kaçarak sevdiklerini, evlerini ve tüm mal varlıklarını bırakarak Türkiye ve çevre ülkelere giden Suriyelilerin ülkelerine geri döndüklerinde yeni bir bedel ödememeleri gerektiğini belirtti.

İmamoğlu'ndan Suriye Açıklaması, 'Destek Vermeye Hazırız' - Resim : 1

“HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ”

İmamoğlu, “Bu yüzden, geri dönerek ülkelerini yeniden inşa etmek isteyenlere, elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Gönüllü olarak geri dönmek isteyenlere, İBB Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları İSMEK’lerde, belediyecilikten zanaatkarlığa pek çok alanda eğitim verebiliriz. Kardeş şehrimiz Şam’la çatışma sonrası kentlere yönelik bir eylem planını onlarla birlikte hazırlayabiliriz” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'ndan Suriye Açıklaması, 'Destek Vermeye Hazırız' - Resim : 2

Özel ve İmamoğlu'ndan İktidara Hodri Meydan! 'Hadi Silkeleyin Bakalım, Bu Halk da Sizi Silkeleyecek'Özel ve İmamoğlu'ndan İktidara Hodri Meydan! 'Hadi Silkeleyin Bakalım, Bu Halk da Sizi Silkeleyecek'Siyaset
Esnaf Anlattı, Ekrem İmamoğlu ‘Ekonomik Kaos Bu’ DediEsnaf Anlattı, Ekrem İmamoğlu ‘Ekonomik Kaos Bu’ DediSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İBB Suriye Ekrem İmamoğlu
Son Güncelleme:
DEM Parti Mersin İl Başkanı Reşat Aşan Gözaltına Alındı DEM Partili Başkana Gözaltı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsrail Protestosunda 9 Kişiye Hapis Talebi Cumhurbaşkanı'na Protestoda 9 Kişiye Hapis Talebi
Kuru Fasulyeyi Pişirirken Tencereye 1 Kaşık Ekleyin! Besin Değeri Artıyor Kuru Fasulyeyi Pişirirken Tencereye 1 Kaşık Ekleyin! Besin Değeri Artıyor
Kurutma Makinesindeki Tüyü Kılı Hemen Topluyor, Sadece 1 Tanesi Yeterli! Çamaşırlar Daha Hızlı Kuruyor Kurutma Makinesindeki Tüyü Kılı Hemen Topluyor, Sadece 1 Tanesi Yeterli