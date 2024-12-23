İmamoğlu'ndan Sokak Hayvanları İçin Çağrı

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi’nin yeni binasının açılışında açıklamalarda bulundu. İmamoğlu burada yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarına ilişkin de konuştu.

İmamoğlu, “Şu anki mevcut hizmetlerin daha üst seviyeye taşınmasının, el birliğiyle, bütün kurum kuruluşlarıyla ele alınmasının şart olduğunu düşünüyorum. Bunun sadece tabii ki belediyelerle olması mümkün değil. Sadece kamu kurumlarıyla da olması mümkün değil. Toplumun her kesiminin katkı sunması ve aynı zamanda özellikle bu işe gönül vermiş insanların da katkı sunarak, bu sürecin güçlendirilmesi gerekiyor” dedi.

'DOĞAL YAŞAMI TEHDİT İÇERİSİNDE CİDDİ HAYVAN POPÜLASYONU VAR'

Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi’nin açılışına, İmamoğlu ile beraber, İstanbul Valisi Davut Gül ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara da katıldı. İmamoğlu, yaptığı konuşmada Hayvan Hastanesi’nin açılışına katılmaktan heyecan duyduğunu belirterek, “Kentlerimizde, özellikle yoğun kentleşen ülkemizde ve bu yönüyle de doğal yaşamı tehdit eden oluşumlarda, belki de insan yaşamını çokça tetkik ederiz, ama esasen doğal yaşamı tehdidin içerisinde, ciddi bir hayvan popülasyonu söz konusu. Ve bunun kentlerimizde temel sorunlardan birisi olduğu bir gerçek. Bu yönüyle de hayvanlarla ilgili, özellikle veteriner kliniği ya da hayvan hastanesi şeklinde organizasyonlara, şehirlerimizde oldukça yüksek sayıda ihtiyaç var. Bu yönüyle, İstanbul, nüfusu itibarıyla ihtiyaçta başı çeken şehirlerimizin önünde.

Tabi kentler büyüyor, nüfusu artıyor. Daha dün gibi gördüğümüz, hemen 80’lerin sonunda, 90’ların başında öğrencisi olduğum bu kampüsün, Avcılar dahil, sadece sahile indiğinizde görebileceğiniz ya da yakın civarda Beylikdüzü'nün, Esenyurt'un hemen hemen hiç olmadığı bir dönemden bugüne; sadece bu bölümde Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt, Büyükçekmece ekseninde 2,5 milyona yakın insanın yaşadığını düşündüğünüzde, o yıldan bugüne bu bahsettiğim alanda 10 kattan daha fazla bir nüfus artışı var. Doğal olarak, burada bulunan bütün hayvan popülasyonunun açıkçası şehir yaşamı içerisinde köşeye sıkıştığı ve sistemi değiştirdiği bir gerçek” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, İstanbul’daki hizmetlerin yetmediğinin ve toplumun her kesimin katkı sunmasıyla sürecin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek “4 yıllık bir stratejik planımızı, özellikle sokak hayvanlarıyla ilgili, kamuoyuyla yakın zamanda paylaştık. 2028 sonunu hedef alan bu süreç içerisinde, olabildiğince üst seviyede gayretle, katılımla, ortak akılla ve toplumun da katkılarıyla yaşanan sorunları en aza indirmek, her yönüyle canlıları korumak, ama aynı zamanda toplumun psikolojisini, davranış biçimini ve sürece dair anlayışını da en iyi şekilde, mutlaka yönlendirmek adına bilinçlendirmeyi de ön seviyede tutarak çalışmalarımızı sürdürmek hedefindeyiz” dedi.

Kaynak: ANKA