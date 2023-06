İmamoğlu'ndan, Kılıçdaroğlu'nun adaylık iddialarına kaçamak yanıt!

İBB'nin, 2022-2023 eğitim öğretim yılında eğitimlerini tamamlayan bin 205 'Yuvamız İstanbul' öğrencisi için düzenlenen mezuniyet töreni Yenikapı Etkinlik Alanı'nda yapıldı.

CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek’in de katıldığı törende konuşma yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Çocuklarımıza en iyi eğitim imkanlarını hem evrensel bazda hem de milli değerleriyle sunabildiğimiz merkezlerin varlığı okul öncesinden başlayarak üniversiteye kadar çocuklarımızı ve gençlerimizi baskı altında tutarak değil kesinlikle özgür fikirlerini ve o yaratıcı taraflarını güçlendirirsek, ülkemiz icatlarla dolu, başarılarla dolu geleceği yakalayan 21’inci yüzyılda Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında çok üstün başarılara imza atarlar. Bunun önündeki engelleri kaldırmalıyız" dedi.

"MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'E LAYIK ÇOCUKLAR OLSUNLAR"

İmamoğlu, "İstanbul'un her semtinde okul öncesi eğitim imkanlarını sağlayabilmek gibi ülkemizin de her sathında yine bu imkân fırsatlarını bütün çocuklarımıza sunabilmeliyiz. Cumhuriyet çok değerlidir, Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. Cumhuriyet, yöneticilerin haddini bildiği rejimdir. Cumhuriyet insanlarını eşitleyen rejimdir. Cumhuriyet, kadınına, erkeğine ülkesinde yaşayan her vatandaşına eşit fırsatlar veren rejimdir. Cumhuriyet 86 milyon insanının bu ülkenin tapusuna eşit hissedar olduğu bir sistemdir. İşte biz bu duyguyu güçlendirmek için bu adımları attık. Onun için bu değişimi yarattık. Onun için bu değişimin bugünkü tomurcukları olan bu güzel çocuklarımızla gurur duyuyoruz, yolları açık olsun. Cumhuriyetimize sağlayan Mustafa Kemal Atatürk'e layık çocuklar olsunlar, memlekete layık çocuklar olsunlar. Annelerine, babalarına layık çocuklar olsunlar, başarılı olsunlar ve biz bugün diyelim ki 'Evet biz oradaydık, bunun başlangıcını yapmıştık, hep birlikte başarmıştık. İşte onların arasından dünyanın en başarılı bilim insanları, başarılı öğretmenler, başarılı mühendisler, başarılı emekçiler ve siyasiler çıktı' diyelim" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIK İDDİALARINA YANIT

İmamoğlu, konuşmasının ardından kendisine yöneltilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kurban Bayramı öncesi aday olmayacağını açıklamasını istediği yolundaki iddialara ilişkin soruya ise yanıt vermedi.

İmamoğlu, söz konusu soru üzerine "Binlerce çocuğumuzun mezuniyetini tebrik ediyorum” diyerek alandan ayrıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem