İmamoğlu'ndan Görüşmeleri Devam Eden ‘Hayvanları Koruma Kanunu' Teklifine Sert Tepki

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşmeleri devam eden ve kamuoyunda büyük tepki toplayan 38 maddelik ‘Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne tepki gösterdi.

İmamoğlu, tasarının hazırlanması sürecinde TBB ve diğer belediyelerin görüşlerinin alınmadığını savunan İmamoğlu, bu durumun yasanın uygulamaya konulmasını zorlaştıracağını ve yerel ihtiyaçlara yeterince cevap vermeyeceğini vurguladı.

'ÇÖZÜM ODAKLI DEĞİL'

Yasa teklifinin bilimsel bulgulara ve uzman görüşlerine yeterince dayanmadığını belirten İmamoğlu, bu durumun yasanın etkinliğini ve hayvan refahı üzerindeki etkisini olumsuz etkileyebileceğini savundu.

Yasa teklifinin çözüm odaklı olmaktan uzak olduğunu vurgulayan İmamoğlu, 'Kent yaşamı içindeki sahipsiz sokak hayvanları elbette tedirginlik yaratmakta hatta ölümlere sebep olmaktadır. Hayvanlar da hayatlarını tehdir edilen risklerle karşı karşıyadır. İlgili bakanlıklar tarafından yapılması gereken denetimler yapılmamıştır. Yerel yönetimlerle iş birliği yoluna acilen gidilmelidir' ifadelerini kullandı.

Yasa tasarısının, barınak kapasitesi yetersizken hayvanların yaşamına son verilmesini zorunlu hale getirdiğini belirten İmamoğlu, bunun etik açıdan kabul edilemez olduğunu ve barınak sorununun öncelikle çözülmesi gerektiğini aktardı.