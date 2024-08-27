İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın Vaniköy Çıkışına Cevap

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Vaniköy’deki kaçak villa inşaatı üzerinden kullandığı “İstanbul'un en değerli çevre hazinesini para babalarına peşkeş çekiyorlar" ifadelerine yanıt verdi.

İmamoğlu, bir basın mensubundan konuya ilişkin sorulan soruya, “Çok seviyesi düşük laflar muhatap almıyorum bu sözleri” ifadelerini kullandı.

BAKANLIK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul Boğazı’nın en değerli noktalarından Vaniköy’de yapılan kaçak villa ile ilgili iki ayrı suç duyurusunda bulunulduğunu açıklamış ve kaçak villanın inşaatı durdurulduğunu duyurmuştu.

ERDOĞAN: PARA BABALARINA PEŞKEŞ ÇEKİYORLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Kiler İplik Fabrikası önünde Bitlis kamu ve özel sektör yatırımları toplu açılış töreninde yapıtığı konuşmada, Vaniköy’deki villa üzerinden İBB’yi hedef almış ve “İstanbul'un en değerli çevre hazinesini para babalarına peşkeş çekiyorlar" demişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise, Erdoğan’a verdiği yanıtta, "O İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda İstanbul'da 4 gökdelen vardı, bugün 265 gökdelen var. İstanbul'un bağrına 261 hançer sapladı" demişti.