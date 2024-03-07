İmamoğlu'ndan DEM Parti'yi hedef alan Burcu Köksal'a sert cevap: Kendine iş bulacak ya da başka parti bulacak

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal, Afyonkarahisar Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında öncesinde DEM Parti'yi hedef almıştı.

Burcu Köksal "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" ifadesini kullanmıştı.

İstanbul Bakırköy'de bir açılışta konuşan İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu , Köksal'ın bu sözlerine çok sert yanıt vererek şunları söyledi:

"Ayşegül başkan diyebilir ki hayır ben seni geçeceğim diyebilir, gurur duyarım, başkası da geçebilir ama biraz zor onu söyleyeyim de o konuda iddialıyım. Ama espri tabi inşallah geçerler ama bakın insan ayırt etmemek her şeyin önünde. Ben CHP’liyim ama bu şehrin her insanına hizmet ediyor. Öyle ben belediye başkanı olursam şu partilileri belediyeye almam, şu partililer hariç şunlarla görüşürüz ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka bir parti bulacak! Öyle yok. Biz insan ayırt etmeyiz kardeşim!"

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Köksal'ın bu sözleri üzerine "Demin Afyon’dan geldim ve Burcu Başkandan da selam getirdim. Bu sırada Afyon’da konuşurken belediyenin kapılarını ardına kadar açacağız diye söylerken orada bir küçük sürçü lisan oldu, ‘aman başkanım sen düzelt’ dedi. Afyon belediyesinin de, Uşak belediyesinin de seçildikten sonra kapıları ardına kadar tüm siyasi partilere, tüm Uşak ve Afyonlulara açıktır” açıklamasını yapmıştı.

Köksal ise X hesabından Suriyeli sığınmacıları şehirden göndereceğini belirterek şunları söylemişti:

“AKP, ‘Mevcut işçileri çıkaracak, PKK’lıları işe alacak’ diyor. Ben ‘Emeklilere dört ay doğalgaz ve Afjet konusunda destek vereceğim’ diyorum, ‘Belediyeyi DEM’lilerle yönetecek’ diyorlar, ‘Rantsal dönüşüm değil, bedelsiz ev yapacağım’ diyorum. ‘Gizli kapılar ardında DEM’lilerle görüşüyor’ diyorlar. Açık ve net Afyonkarahisar’ı DEM’lilerle ve HÜDA PAR’lılarla yönetmeyeceğim.”

Kaynak: Gerçek Gündem