İmamoğlu'ndan Bakan Tekin'e 'Kreş' Tepkisi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen yazıda, belediyelerin açtığı kreşlerin kapatılmasına yönelik ifadelerin olduğunun söylenmesi üzerine başlayan tartışma sürüyor. Söz konusu yazıya sert bir dille tepki gösteren İstanbul büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün İBB’nin Eyüpsultan’daki bir yuvasında velilerle buluştu. “Biz öyle bir şey demedik diyorlar öyle kabul edelim ama biz yine işimize devam ediyoruz” diyen İmamoğlu, şimdiye kadar 105 tane kreş açtıklarını, 33 kreşin daha yapımının devam ettiğini, hedefinin 200 olduğunu söyledi.

"ÖYLE BİR ŞEY DEMEDİK DİYORLAR"

Akşemsettin Çocuk Eğitim Merkezi’nde soruları yanıtlayan İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Öyle bir feveran koptu sonra geri adım atıldı. Öyle bir şey demedik diyorlar. Biz işimize devam ediyoruz. Bu devletin bakanlığı ya da kreşi olabilir mi? Ya da belediyesi... Belediye de milletin bakanlık da milletin. 300'ün üzerinde kreşimiz var. Ülkemizin her yerinde yapalım.

Gelip baksınlar, ne yapıyoruz? Çocuklara bu yaşta ne öğretilmesi gerekiyorsa, o öğretiliyor. Eğitim varsa gelecek var. Kamu kurumları birbirini kıskanmaz, yardımcı olur.

"BAKAN, İMAMOĞLU'NA LAF YETİŞTİRİYOR"

Milli Eğitim Bakanı oradan laf yetiştirsin İmamoğlu'na. Ondan sonra yok o, düzelmez kardeşim. İmamoğlu'na laf yetiştir. İmamoğlu'na, efendime söyleyeyim, adam gibi okul. Bir Milli Eğitim Bakanı adam gibi okul der mi ya? Ülkede hangi okullar adam gibi ya da adam gibi değil? Bir Milli Eğitim Bakanı böyle konuşur mu? Benim İstanbul Üniversitesi orada işte. 500 küsur yıllık okul. Mezunlarına buradan selam yolluyorum.

Çok benim özel hususuma girdikleri zaman bu işlere çok girmem. Yani ben de derim sana yani, seni oraya atayanın diplomasına bak önce derim ama o işe girmem. Ama şuna girerim mesela. Şuna girerim. Bir,, Yusuf Bey, bakan değil mi? Nasıl Yusuf Bey profesör oldu? Bu ülkede profesör nasıl olunur? Vatandaşlarımız biliyor mu? 5 yıl doçentlik kadrosunda kalmanız gerekir. Peki Yusuf Bey 5 yıl kaldı mı doçentlik kadrosunda? Kalmadı.

Nasıl profesör oldu? 5 yıl kalması gerekirdi. Kalmadı. Peki 5 yıl kalmayan Yusuf Bey sonra profesör oldu, ardından rektör oldu. Nasıl? Rektör nasıl olunur? 3 yıl profesör kalmanız lazım. 3 yıl. 3 yıl profesör kalmanız lazım. Pat diye profesör, pat diye rektör oldu. Nasıl oldu biliyor musunuz? Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle. 48 saat diyorlar. Kararname yayınlandı. 48 saat diyorlar. Kararname yazıldı. Kararnamede 48 günlük profesör rektör olarak atandı. O atandıktan sonra o kararname tekrar iptal edildi. Bunlar kararname çocukları. Seni atayanın diplomasına bak. Yusuf Tekin nasıl profesör oldu."

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