İmamoğlu'ndan 28 Mayıs açıklaması: 'Çok özenli çalışmalar yürüteceğiz'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü ile kurum iştiraki Spor İstanbul iş birliğinde düzenlenen “Engelliler Haftası Spor Şöleni”, Pendik Çamlık Mahallesi’ndeki Çamlık Spor Tesisleri’nde bugün yapıldı.

Törene katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, burada açıklamalarda bulundu.

“Hep birlikte mutlu ve huzuru yaşayabilmek için birbirimizin hâlinden anlamamız lazım" diyen İmamoğlu, "Eğer hâlden anlamazsak gerisi zorlaşır. Hâlden anlarsak birbirimize destek olur, birbirimizi anlayışla karşılarız. İnsanların birbirine sevgiyle, anlayışla yaklaşması, gerçekten kurumların da buna özenle çalışması çok önemli. Hep birlikte Avrupa’nın en büyük şehrini, eşit ve adaletli bir şekilde paylaşabileceğimiz bir süreci var edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, şöyle devam etti: "Hepimiz, bu hayatın tadını dolu dolu bu şehirde çıkaracağız. Engelli bireylere sağlanan imkânların düzeyi ilerlemenin, gelişmişliğin, çağdaşlığın en önemli göstergesi. Engelli bireylerin mutlu olmadığı bir toplumda herkesin mutluluğu eksiktir, yarımdır. O bakımdan engelli bireylerin o güzel gülüşlerini, enerjilerini hissetmek, herkese yaşam sevinci verir. Biz kendimizi, işte o zaman sorumluluğunu yerine getirmiş yöneticiler olarak kabul ederiz. Biz, hep bu duyguyla çalışıyoruz."

“İSTANBUL’DA ÇOK ÖZENLİ VE ÖZEL ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORUZ”

"Ülkemizde 6 milyona yakın engelli bireyimiz yaşıyor" ifadesini kullanan İmamoğlu, "Ailelerle birlikte 20 milyonu buluyor. İşte biz bu değerli yurttaşlarımızın, kendi dertlerinin yanı sıra resmi kurumların çıkarttığı bir kısım sorunlarının da giderilmesinin şart olduğunu görüyoruz. Özellikle kurumsal zorlukların ve kurumsal farkındalığın eksikliklerini biz biliyoruz. İstanbul’da çok özenli ve özel çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için mesaj veren İmamoğlu, "Bu özenli ve özel çalışmaları, inşallah 28 Mayıs’tan sonra, sizlerin desteğiyle bütün Türkiye’ye hep birlikte kazandıracağız. Bugün burada sporun, dostluğun güzel bir rekabetin tadını çıkaracak olan tüm evlatlarımıza, çocuklarımıza, gençlerimize ve onların ailelerine iyi eğlenceler diliyor, hepinizi yürekten kucaklıyorum" dedi.