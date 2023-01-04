İmamoğlu yeniden kameraların karşısına geçiyor: 'Gün ışığına çıkacak resmi belgeler çok konuşulacak'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen terör soruşturmasıyla ilgili olarak bugün saat 10:00'da bir kez daha kameralar karşısına geçecek. Danışmanı Murat Ongun, söz konusu basın toplantısına dair şu 'spoiler'ı verdi:

"Gün ışığına çıkacak resmi belgeler çok konuşulacak. Sosyal medya hesaplarımızdan canlı yayınlanacak."

İmamoğlu, geçtiğimiz basın toplantısında 'eğer bir suç varsa AKP'li selefi Mevlüt Uysal ve İstabul Valisi Ali Yerlikaya'nın da buna dahil edilmesi gerektiğini' söylemişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'kendi arkadaşlarının başını yaktığını' belirten siyasetçi, bahsi geçen iki ismin aktif olduğu süreçte işe alınanlar arasında 'silahlı terör örgütü üyesi', 'silahlı terör örgütü yöneticisi' bulunduğunu dile getirmişti.

'TACA ÇIKARMA GİRİŞİMİ'

Söz konusu 'soruşturma', iktidar partisinin İmamoğlu'nu taca çıkarma girişimi olarak yorumlanıyor.

CHP'li siyasetçi, mahkeme başkanının "Ahmak sözünün muhatabının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olduğu açık" şeklindeki ifadesine rağmen Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret iddiasıyla 2 yıl 7 ay hapis ve siyasi yasak cezasına çarptırılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim yarışındaki en büyük rakiplerinden biri olarak görülen İmamoğlu için siyasi yasak kararının istinaf veya Yargıtay’dan dönmesi beklense de, henüz 'rüzgarın yönü' kestirilemiyor.

Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu tarafından kaleme alınan yazı da bu hukukun karşısında bu 'belirsizliği' destekler nitelikte.

Buna göre 'ahmak' davasının önceki hakimi Hüseyin Zengin'e "Ceza verirsen biz istinaf mahkemesini de çözdük. Tüm istinafların başkanı M.B. cezayı onatacak" denilmiş.

Zengin'in görev yeri, yargılama sırasında 'cezaya yanaşmadığı için' değiştirilmişti.

95 MİLYAR LİRALIK BÜTÇE

Uzmanlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 95 milyar liralık dev bütçesinin de seçime giderken iktidarın iştahını kabarttığını düşünüyor. Muhalefet kanadından gelen yorumlarda İmamoğlu’nun görevden alınması isteğinin bir nedeni olarak bu da gösteriliyor.

KILIÇDAROĞLU VE ERDOĞAN'IN MESAJLARI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen grup toplantısında İmamoğlu'nun yerine kayyum atanması ihtimaline değindi ve böyle bir durumda kimsenin kendisinden sabır göstermesini beklememesi gerektiğini söyledi:

"İşi kayyuma kadar götürme hevesindeler. Kısa ve net uyarılarda bulunacağım. Ekrem Başkanımıza bu komployu devam ettirirlerse, Allah korusun kayyum atama aptallığına girişirlerse bunu bir diktatörün halkına uyguladığı terörizm olarak kabul edeceğiz ve öyle göreceğiz. Ve bu terörizme karşı olabilecek her türlü mücadeleyi vereceğiz. Bunu yapmaya kalkarlarsa kimse Bay Kemal'dan sabır beklemesin. Açık söylüyorum."

Bu konuşmadan birkaç saat sonra Erdoğan'dan da dikkati çeken mesajlar geldi.

Yerel seçimlerden sonra CHP'li büyükşehir belediyelerinde yaşanan işe alım ve işten çıkarmalara değinen Cumhurbaşkanı, "Büyükşehir belediyelerinde işten çıkarılanlar yasal düzenleme ile işlerine dönecek" dedi.

Bu gelişmenin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik hazırlıklarla bağlantılı olduğu ileri sürülüyor.

NEDİR BU 'TERÖR SORUŞTURMASI?'

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kuruluşlar ve şirketlerinde iş başı yaptırılan personelden 455'inin PKK, 80'inin DHKP-C, 20'sinin MLKP, ayrıca bazılarının FETÖ ve diğer örgütlerle iltisaklı/irtibatlı olduğu yönünde ihbar, şikayet ve elde edilen tespitler olduğunu öne sürmüş, konunun soruşturulması için özel teftiş başlatıldığını açıklamıştı.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği tarafından İBB ile bağlı kuruluş ve iştiraklerinde işe alınan personelin işe girişine yönelik hazırlanan tevdi raporu, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın memur ve özel soruşturma bürosuna teslim edilmişti.