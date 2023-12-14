İmamoğlu ve Yavaş resmen açıklandı: İşte CHP'nin Ankara, İstanbul, Bursa ve Balıkesir adayları
CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, CHP PM toplantısı sonrası CHP'nin kesinleşen belediye başkan adaylarını açıkladı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM) bugün toplandı. Toplantıda aralarında İstanbul, Ankara ve Bursa'nın da yer aldığı 227 belediye başkan adayının adaylıkları kesinleşti.
YAVAŞ VE İMAMOĞLU RESMEN ADAY
PM toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, CHP'nin kesinleşen belediye başkanlarını açıkladı.
Yücel'in açıklamaları şöyle:
"227 seçim çevresinde PM kararıyla belediye başkan adaylarını belirledik. 23 seçim çevresinde ön seçim yapılma kararı alınmıştır. Açıklayacağımız 4 büyükşehir belediye başkanımız zaten ilan edilmişti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız: Ekrem İmamoğlu
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımız: Mansur Yavaş
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayımız: Mustafa Bozbey
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayımız: Ahmet Akın"