İmamoğlu, Genel Başkan Olursa Siyasi Yasaktan Kurtulur mu? İBB Kaynakları Ne Dedi?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, siyasi yasak verilmesi ihtimaline karşı CHP Genel Başkan adayı olup olmama konusunda yakın çevresiyle tartışığına yönelik iddialar gündeme gelmişti. Gerçek Gündem Genel Yayın Yönetmeni Seyhan Avşar, İBB kaynaklarının bu iddiaları yalanladığını aktardı.

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İmamoğlu, Genel Başkan Olursa Siyasi Yasaktan Kurtulur mu? İBB Kaynakları Ne Dedi?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Ahmak Davası" nedeniyle yerel mahkemede aldığı 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezasının onanacağı ve İmamoğlu'na 5 yıl siyasi yasak getirileceğine yönelik iddialar, gündemdeki yerini koruyor.

İmamoğlu'nun siyasi yasak kararına karşı çeşitli siyasi hamlelerde bulunacağına yönelik yeni iddialar konuşulmaya başladı.

T24 yazarı Murat Sabuncu, son yayımlanan yazısında İmamoğlu'nun yargı tarafından verileceği konuşulan siyasi yasak kararına karşı hamlede bulunacağı ve yakın çevresiyle CHP Genel Başkan Adayı olma konusunda adım atmayı tartıştığını öne sürdü.

İBB KAYNAKLARI YALANLADI

Gerçek Gündem Genel Yayın Yönetmeni Seyhan Avşar, TV100'de Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında İBB kaynaklarından edindiği bilgileri paylaştı.

Avşar, İBB kaynaklarının böyle bir hamlenin mantıklı ve doğru olmadığını ifade ederek iddiaları yalanladığını, İmamoğlu'na siyasi yasak gelecek olsa İBB Başkanıyken de CHP Genel Başkanı'yken de gelebileceğini dediklerini aktardı.

'KURULTAYA 2,5 YIL VAR'

Avşar, konuşmasının devamında İBB kaynaklarının açıklamalarını şöyle aktardı:

"Genel başkanlık genel müdürlük değil. Öyle her istediğinde değiştirelim olmaz. Kurultayımız 2025 Kasım ayında, 1 yıl da uzama ihtimali olsa önümüzde 2,5 yıl var"

İmamoğlu Hakkında Çok Konuşulacak Kulis: Cumhurbaşkanı Adaylığı İçin Hangi Yolu İzleyecek?İmamoğlu Hakkında Çok Konuşulacak Kulis: Cumhurbaşkanı Adaylığı İçin Hangi Yolu İzleyecek?Güncel

Kaynak: Gerçek Gündem

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