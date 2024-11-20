İmamoğlu CHP Grup Başkanvekilleriyle Görüştü

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün bir dizi ziyarette bulunacak.

İmamoğlu ile CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın, Ali Mahir Başarır ve Murat Emir arasındaki görüşme başladı. İmamoğlu ile başkanvekilleri arasında yapılan görüşme Günaydın'ın odasında gerçekleştirildi.

İmamoğlu, görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"

Ne yazık ki arzu etmediğimiz ve yaşanmasından ötürü hepimizin demokrasi adına, seçme seçilme hakkını zafiyete uğratması adına kayyum sürecine dair malum çoktepkili bir pozisyondayız.

Bu noktada arayışlarımız var. Bu gündemin ülkenin gündeminden kalkmasını çok arzu ediyoruz. Böyle bir kötü iradeyi kullanma konusunda, hak elde edilmemesini arzu ediyoruz. Bunun da yeri elbette ki Meclis’imiz. Bu manada daha önce Genel Başkanımızla yaptığımız görüşmeyle başlattığımız turlarımızı bütün siyasi partilerle olabildiğince görüşmeye gayret ettik.

Bu görüşmeler sonucunda aldığımız olumlu cevapları ve geri dönüşleri grup başkanvelillerimizle paylaştık. Kendilerine TBB olarak da özellikle OHAL KHK’sı olarak gündeme girmiş ve gerçekten, asla demokratik olmayan bir zeminde uygulama imkanı veren kötü bir bölümünü başta olmak üzere raporla sunduk.

Bugün TBB Başkanı kimliğimle kendilerini ziyaret ederek sürecin sonlanmasına yönelik aşamaları konuştuk Makul bir zemine ulaştı. Bundan sonra siyasi partilerin katılımıyla, güçlü bir sunumu yapacaklar başkanlarımız.

Bu değişikliğin iyi bir değişiklik olacağına inanıyorum. (Kayyım) Umarım bunun ülkenin gündeminden çıkması adına değişimi yaparlar. Beklentimiz bu yönde.

(Meclis Başkanı Kurtulmuş'la görüşme talebi üzerine) Bize dönüş olmadı. Olursa, memnuniyetle görüşürüz. Ne MHP lideri Bahçeli'ye ne Meclis Başkanı Kurtulmuş'a yaptığımız randevu talebimizi geri çekmiş değiliz.

ÖZEL İLE GÖRÜŞECEK

İmamoğlu bu görüşmenin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le de parti genel merkezinde bir görüşecek.

Görüşmede, TBB'nin kayyım uygulamasına karşı atabileceği adımlar ve TBMM'ye sunulacak yasa teklifine ilişkin çalışmaların ele alınması bekleniyor.