İmamoğlu: Bir belediye başkanının karnesinin en doğru çıktığı yer...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk TV'de İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programına konuk oldu.

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İmamoğlu: Bir belediye başkanının karnesinin en doğru çıktığı yer...

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

15 senedir siyasetin içindeyim. Çok farklı mekanlar gördük. Bütün bu gördüğümüz manzaranın çok daha üzerinde bir ittifak sahası var. Halk meydanı var. İnanılmaz, tarifsiz. Bir aile toplantısı yapsak herkes gelecek desek, öyle gelirler. Bebekler, çocuklar, anneler, anneanneler, babaanneler, emekliler, pırlanta gibi gençler dizilmiş... Siyasi yol arkadaşlarımız da var. Arkadaşlarımla şöyle bir karar verdik. Uzun süredir bunu yapıyoruz, yeni değil. Pazar ziyaretleri yapıyoruz. Seçim olmadığı dönemde bile pazara gireriz, seçim olunca daha çok yayınla ekrana düşüyor. Daha önce yayınsız, ekransız. Bir belediye başkanının karnesinin en doğru çıktığı yer. Esnaf da veriyor bunu bir miktar ama orası çok organik. Sokak pazarlarında bizi karşısında görüyor, bir anda halk meydanı. Ben orada 1 saat, 1.5 saat geçiriyorum.

Bizim yönetim anlayışımızda, hizmet anlayışımızda, siyaset anlayışımızda da İstanbul İttifakı var. Bu partiler ötesi bir durum.

Bu seçim sürprizleriyle Türkiye demokrasi tarihine, Türkiye yerel yönetim ve yerel seçim tarihine bir başlangıç noktası gibi yazacak. Özellikle gençler devrim yazacak.

Ayrıntılar geliyor...

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