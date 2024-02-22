İmamoğlu, AKP'nin Seçim Ofisi'ni ziyaret etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultangazi'de AKP'nin Seçim Ofisi'ni ziyaret etti.

2024 Yerel Seçimleri'ne kısa bir süre kala gözler İstanbul'a çevrildi.

CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ve Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum arasında süren yarışta, anketler çekişmeli bir seçimi işaret ediyor.

AKP'Lİ OFİSİNİ ZİYARET ETTİ

Seçimlerin nabzı yükselirken; bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultangazi'de bulunan AKP'nin Seçim Ofisi'ni ziyaret etti.

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