İmamoğlu Aday Olursa: İBB'yi Kim, Neden İstiyor?

ALTAN SANCAR

Sinem Dedetaş, Paris’te gazeteci Oray Eğin’in “Bir buçuk sene sonra İstanbul’u yönetmeye hazır mısınız?” sorusuna “Gayet hazırım” diye karşılık vermiş ve CHP’de yeni bir tartışmanın fitili ateşlenmişti. Dedetaş’ın cevabının ardından, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile kariyerist söylem eleştirisinde bulundu.

CHP’de Dedetaş’ın İmamoğlu yerine adı geçen isimlerden biri olduğu biliniyor. Parti kulislerinde özellikle medyada görünürlüğün yüksek olmasından da kaynaklı İmamoğlu’nun da Dedetaş’ı istediği konuşuluyor. Eskişehirli olan Dedetaş, evli olduğu Rizeli Barış Dedetaş ile birlikte gemicilik alanında çalışırken, İBB Şehir Hatları Genel Müdürü oldu. Bu alandaki çalışmalarını sürdüren Dedetaş, Üsküdar’dan aday oldu ve seçimi kazandı.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş

Ancak son dönemde medyanın artan ilgisi ve sosyal medyada artan görünürlüğü Dedetaş’ın adının İmamoğlu sonrası anılan ilk isimlerden olmasını beraberinde getiriyor. Dedetaş’ı öne çıkaran faktörlerin başında ise İstanbul’a ilk kadın belediye başkanı olma ihtimali görülüyor.

CHP içerisinde Ekrem İmamoğlu’nun İBB başkanlığından aday olunca değil seçilmesi halinde istifa edeceği konuşuluyor. Zira CHP’liler adaylığın istifayı zorunlu kılmadığına vurgu yapıyor. İmamoğlu’nun seçilmesi halinde yerine gelen ismin yalnızca ara dönem için mi olacağı, yoksa 2029’da da aday mı olacağı bilinmiyor. CHP’lilerin geneli ara dönemi yönetecek ismin, 2029’da da aday olacağını dile getiriyor. Zira aday olmaması halinde başarısız olarak anılacağı fikri dillendiriliyor.

Dedetaş’ın yanında İmamoğlu ile birlikte mesai yapan ve CHP tabanında etkin olan isimlerin de adı sık bir biçimde İmamoğlu sonrası için anılıyor. Bu isimler arasında Emrah Şahan, Rıza Akpolat ve Murat Çalık gibi isimler öne çıkıyor.

EMRAH ŞAHAN: KRİTİK GÖREVLERİN YÖNETİCİSİ

İBB’de İmamoğlu sonrası için adı geçen isimlerden Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediyesi Başkanlığı döneminden beri İmamoğlu ile birlikte çalışıyor. İmamoğlu’nun örnek gösterilen Beylikdüzü süreci için şehir plancısı olarak kritik görevlerde yer alması şehircilik açısından Şahan’ın adının anılmasını beraberinde getiriyor. Şahan’ın teknik yönünün dışında, siyasi yönü de son dönemlerde ön planı çıkıyor.

Şişli Belediye Başkanı Emrah Şahan

Şahan, İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olduğu 2023 seçimlerinde kampanyanın en önemli isimleri arasında olduğu biliniyor. Şahan’ın farklı partiler ile olan güçlü diyaloğu da burada etkili oluyor. İmamoğlu açısından 2023 yılındaki gelişmelerin tamamına hakim olan Şahan, ayrıca 2024 seçim kampanyasının ve İmamoğlu’nun vurguladığı Türkiye ittifakı söyleminin de vücut bulmasında etkili olduğu belirtiliyor.

İstanbul Planlama Ajansı’nın kurucusu olan ve burada İBB’nin yönetim süreçlerini destekleyen Şahan, bugün Şişli Belediye Başkanı olarak görev yapıyor. Şahan İstanbul’da şehircilik alanında atılacak adımları desteklerken, rant konusunda yaptığı çalışmalar ile geçmiş dönemin eksikliklerini de kamuoyuna duyuran isim oluyor.

Şahan’ı öne çıkaran faktörler şehircilik alanına hakimiyeti ve farklı siyasi partiler ile olan diyalogları oluyor. Şahan’ın önemli bir diğer özelliği ise CHP’deki değişim sürecinin aktörlerinden olması. CHP’nin kurultaya gittiği dönemde sık sık CHP lideri Özgür Özel ile de görüşen ve toplantılar yapan Şahan, bu nedenle eski yönetimin taraftarları tarafından istenmeyen adam olarak dillendiriliyor.

MURAT ÇALIK: BEYLİKDÜZÜ HİKAYESİNİN SÜRDÜRÜCÜSÜ

İmamoğlu sonrası adı anılan isimlerden biri de İstanbul’daki çoğu belediye başkanının ‘abi’ dediği Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık oluyor. Çalık’ın hikayesi İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemlere uzanıyor. İmamoğlu’nun koordinatör yardımcısı olan Çalık, İmamoğlu dönemiyle adını duyuran ve hızla gelişen Beylikdüzü’nin hikayesinin kahramanları arasında anılıyor.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık

Yatırımlar için finansman bulma ve bunu bizzat kontrol etme konusunda örnek gösterilen Çalık’ın şehircilik alanında öne çıkmasının nedeni tıpkı Şahan gibi şehir plancısı olması. Ayrıca Trabzonlu olan Çalık bölgedeki Alevi dernekleri tarafından çok sevilen bir isim. Çalık’ın ara dönem sonrası yarışta kazanma ihtimali nedeniyle yarıştaki önemli isimlerden olduğu belirtiliyor.

RIZA AKPOLAT: CHP'NİN GENÇ 'AĞABEYİ'

İmamoğlu sonrası adı anılan isimlerden bir diğeri ise Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat oluyor. Akpolat 2019 yılında, CHP’nin en genç belediye başkanlarından biri olmuş ve Beşiktaş’tan seçilmişti. Akpolat’ın en önemli destekçilerinin başında Erdoğan Toprak gelirken, adını öne çıkaran farklı nedenler bulunuyor.

28 Mayıs 2023 seçimlerinin ardından değişim söylemini Türkiye’ye duyuran İmamoğlu’nun süreç içinde en büyük destekçileri arasında gösteriliyor. İstanbul’daki Avcılar, Beyoğlu, Kartal, Tuzla, Adalar gibi bazı belediye başkanları ile yakın olan Akpolat, CHP’de değişimin gerçekleşmesinin dinamosu olan İstanbul il kongresinde ağırlık koyduğu CHP’lilerin kabulü. Öyle ki Akpolat için eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Onu aday yapmayın” diyerek Özel’den talepte bulunduğu biliniyor. Zira Kılıçdaroğlu ve çevresi Akpolat’ı kurultayı kaybetmelerinin nedeni olarak görüyor.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat

Akpolat’ı yarışta öne çıkaran ikincisi neden ise Beşiktaş’ta yönetici olmasıyla birlikte farklı inanç grupları, toplumsal kesimlerle ilişkisinin olması. Akpolat’ın sermaye grupları ile olan yakın ilişkileri ise bir kesim tarafından eleştirilirken, başka bir kesim tarafından beğeni topluyor.

PARTİDE RAHATSIZLIK BÜYÜK

CHP’de İmamoğlu sonrası için adı geçen isimlerden öne çıkanlar böyle iken, Dedetaş’ın açıklaması ile tartışmanın erken başlaması ise parti içinde büyük bir rahatsızlık yaratıyor. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İmamoğlu’nun bu tartışmanın kapanması için devreye gireceği ve belediye başkanlarına ‘işinize odaklanın’ diyeceği belirtiliyor. Yakın zaman için de iki ismin de belediye başkanları ile toplantı yaparak, tartışmanın büyümemesi için konuşma yapacakları biliniyor.

Kaynak: Gerçek Gündem