İliç Komisyonu'nda 'Murat Kurum' Tartışması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, İliç maden faciasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un "asli kusurlu" olduğunu ileri sürerek, komisyonda dinlenmesini talep etti. Ancak AKP ve MHP'li komisyon üyeleri Yavuzyılmaz'ın talebine tepki gösterdi.

İliç Komisyonu'nda 'Murat Kurum' Tartışması

TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu'nda CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un maden faciasında "asli kusurlu" olduğunu ileri sürerek, komisyonda dinlenmesini talep etti. Ancak AKP ve MHP'li komisyon üyeleri Yavuzyılmaz'ın bu talebine "siyasi şov" eleştirisi yöneltti.

TBMM İliç Kazasını Araştırma Komisyonu 12. toplantısında Hacettepe ve Dokuz Eylül üniversitesinden akademisyenler sunum yapıyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un 2021 yılında şirketin kapasite artışına "ÇED olumlu" kararı verdiği hatırlatarak, faciadan sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerinin "asli kusurlu" bulunması nedeniyle komisyonda dinlenmesini talep etti.

Komisyona talebini ilişkin dilekçe sunan Yavuzyılmaz, ayrıca maden faciasında hayatını kaybeden 9 işçinin de ailelerinin dinlenilmesini de istedi.

Komisyon'da AKP ve MHP'li komisyon üyeleri Yavuzyılmaz'ın talebine "Siyasi şov yapma" tepkisi verdi.

Yavuzyılmaz, "Şov yapmak Murat Kurum'u tekrar çevre Bakanı olarak atamaktır. Murat Kurum'un çağırılması gerekiyor. Siz de sorsanıza aynı kaygı niye siz de yok. Dönemin Çevre Bakanının buraya gelip gelmemesi ile ilgili bir kaygınız var mı?" diye sordu.

Kaynak: ANKA

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