İletişim Başkanı Duran’dan Özgür Özel'e Sert Tepki!

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik "Sizi Yargılayacağız" ifadelerine sert tepki gösterdi. Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, siyasetin 'millete ve ülkeye hizmet etmenin yolu' olduğunu belirterek, "Tehditle, öfkeyle, kinle siyaset yapılmaz; siyaset milletin gönlü kazanılarak yapılır" dedi.

'MİLLETİN İRADESİNE SAYGISIZLIK'

Duran, devamında şu ifadeleri kullandı: "Sayın Cumhurbaşkanımızı kendince tehdit etmeye kalkması, aslında milletin iradesine yöneltilmiş bir saygısızlıktır, bir hadsizliktir. Bu üslup, cumhurbaşkanlığı makamının temsil ettiği devlet geleneğine de saldırıdır." Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın milletin oylarıyla seçilmiş bir lider olduğunu vurgulayan Duran, şöyle devam etti: "Sayın Cumhurbaşkanımız hiçbir zaman darbecilere, vesayet odaklarına veya onların heveslerine boyun eğmemiştir. Bu ülkede nefret dili değil, millete sevdalı anlayış kazanacaktır."

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Özel, bugünkü grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şu sözlerle seslenmişti: "Hani 30 gün sonra birbirimizin yüzüne bakamıyorduk? Hani ailelerimizin gözünün içine bakamayacaktık. Hani ahtapot ortaya çıktığında insan içine çıkamayacaktık. İnsan içindeyiz, dostlarla birlikteyiz, milletimizle birlikteyiz, meydanlardayız, sokaklardayız, canlı yayındayız ya. Arkadaşlarımız masumdur. İftiracısınız. Yazıklar olsun sana, yazıklar olsun iftiralarına. Düş milletin yakasından. Düş milletin yakasından. Ya kanıtla, ya özür dile çek git. Al o beceriksizi oradan. Zulmetme artık. Dünkü iftiraname çöp olmuştur, gelecekte de yargılanmayacağız, sizi yargılayacağız. Yazıklar olsun iftiralarınıza. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun iftiralarının hepsine."

