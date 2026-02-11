İletişim Başkanı Duran'dan CHP'ye 'Kürsü İşgali' Tepkisi
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, CHP grubunun yeni bakanların TBMM’de yemin etmesini engellemeye yönelik girişimini 'demokrasiye saldırı' olarak niteledi. Duran, CHP'nin bu hareketle Meclis’in saygınlığının hedef aldığını vurguladı.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, CHP grubunun Adalet ve İçişleri Bakanlarının Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yemin etmesini engellemeye yönelik kürsü işgali girişimine sert tepki gösterdi. Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu tutumun demokratik teamüllerle bağdaşmadığını belirterek, bunun devlet ciddiyetinden uzak bir saygısızlık olduğunu vurguladı.
Gazi Meclis’in vakarının tüm siyasi partilerin ortak sorumluluğu olduğunu ifade eden Duran, meşru süreçlerin sabote edilmesinin siyasi rekabet olarak görülemeyeceğini kaydetti. "Bu tür girişimler demokrasimize yönelmiş açık bir saldırıdır" diyen Duran, hiçbir eylemin TBMM’nin çalışmalarını gölgelememesi gerektiğini söyledi.
CHP grubunun, Adalet ve İçişleri Bakanlarımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yemin etmesini engellemeye yönelik girişimi; demokratik teamüllerle bağdaşmayan, devlet ciddiyetinden yoksun bir saygısızlıktır. Bu sorumluluktan uzak yaklaşımı kınıyorum.— Burhanettin Duran (@burhanduran) February 11, 2026
