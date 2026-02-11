İletişim Başkanı Duran'dan CHP'ye 'Kürsü İşgali' Tepkisi

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, CHP grubunun yeni bakanların TBMM’de yemin etmesini engellemeye yönelik girişimini 'demokrasiye saldırı' olarak niteledi. Duran, CHP'nin bu hareketle Meclis’in saygınlığının hedef aldığını vurguladı.

İletişim Başkanı Duran'dan CHP'ye 'Kürsü İşgali' Tepkisi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, CHP grubunun Adalet ve İçişleri Bakanlarının Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yemin etmesini engellemeye yönelik kürsü işgali girişimine sert tepki gösterdi. Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu tutumun demokratik teamüllerle bağdaşmadığını belirterek, bunun devlet ciddiyetinden uzak bir saygısızlık olduğunu vurguladı.

Gazi Meclis’in vakarının tüm siyasi partilerin ortak sorumluluğu olduğunu ifade eden Duran, meşru süreçlerin sabote edilmesinin siyasi rekabet olarak görülemeyeceğini kaydetti. "Bu tür girişimler demokrasimize yönelmiş açık bir saldırıdır" diyen Duran, hiçbir eylemin TBMM’nin çalışmalarını gölgelememesi gerektiğini söyledi.

Bahçeli'den CHP'ye Sert Tepki, Yeni Bakanlara DestekBahçeli'den CHP'ye Sert Tepki, Yeni Bakanlara DestekSiyaset

Meclis'te Yemin Töreni Gerginliği: CHP'li Vekiller Kürsüyü İşgal EttiMeclis'te Yemin Töreni Gerginliği: CHP'li Vekiller Kürsüyü İşgal EttiGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Burhanettin Duran TBMM
CHP, Tacizden Tutuklanan Hasbi Dede İçin Harekete Geçti: Disiplin Süreci Başlıyor CHP, Tacizden Tutuklanan Hasbi Dede İçin Harekete Geçti
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Bahçeli'den CHP'ye Sert Tepki, Yeni Bakanlara Destek Bahçeli'den CHP'ye Sert Tepki, Yeni Bakanlara Destek
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan Hayatını Kaybetti Ünlü Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan Hayatını Kaybetti
Kabinede Değişiklik: Akın Gürlek Adalet Bakanı Oldu Akın Gürlek Adalet Bakanı Oldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na Vekalet Edecek İsim Belli Oldu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na Vekalet Edecek İsim Belli Oldu
İçişleri Bakanlığı'na Mustafa Çiftçi Geldi İçişleri Bakanlığı'na Mustafa Çiftçi Geldi
Meclis'te Yemin Töreni Gerginliği: CHP'li Vekiller Kürsüyü İşgal Etti Yemin Töreninde Yumruklu Kavga