İl ve İlçe Kongrelerine Gönderdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Yenilenme' Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 8'inci Olağan İl ve İlçe Kongrelerine yolladığı video mesajda partililerine seslendi. Dava arkadaşlarına güvendiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı, "Her zaman olduğu gibi yine kardeşlik ve dayanışma ikliminde kongremizi gerçekleştirecek, çok daha güçlenmiş, güç ve enerji toplamış bir şekilde yolumuza devam edeceğiz" dedi.

İl ve İlçe Kongrelerine Gönderdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Yenilenme' Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisi AKP'nin 8'inci Olağan İl ve İlçe Kongrelerine video mesaj gönderdi. Mesajında kongrelere katılamasa da kalbinin salondakilerle birlikte çarptığını ve heyecanlarına ortak olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı, partisine kuruluşundan beri emek veren herkese teşekkür etti.

Erdoğan, partinin kurulduğu 14 Ağustos 2001'deki heyecanla çalışmayı sürdürdüklerini savunarak, "Doğruluktan, dürüstlükten, samimiyetten ayrılmadan, milletin emanetine halel getirmeden tüm Türkiye için, 85 milyonun her bir ferdi için çalışmayı sürdürüyoruz. AK Partili kadrolar olarak hep birlikte nice zorlukların üstesinden geldik, nice engelle karşılaştık, nice badireler atlattık, nice saldırıları püskürttük. Şartlar ne olursa olsun millete verdiğimiz sözlere daima sadık kaldık. Türkiye'ye, tarihinin en büyük kalkınma, demokrasi ve yatırım hamlelerini kazandırmanın, 81 vilayetimizin her karışında eserlerimizle mührümüzü vurmanın haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.

İl ve İlçe Kongrelerine Gönderdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Yenilenme' Mesajı - Resim : 1

'MİLLETLE GÖNÜL DİLİYLE KONUŞUYORUZ'

Birçok konuşmasında olduğu gibi yine "eser ve hizmet siyaseti" yaptıklarını belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Biz aynı zamanda milletle ve kendi arasında daima muhabbetin diliyle, gönül diliyle konuşan bir kadroyuz. AK Parti'yi bugünlere getiren sır, milletin sesine kulak vermemizdir, hiçbir komplekse kapılmadan milletin vicdan terazisinde muhasebesini yapması, nerede eksiği varsa üzerine kararlılıkla gitmesidir. 23 yıldır milletin umudu olmayı, milletin sorunlarına çözüm adresi olmayı işte böyle başardık. 8. Olağan Kongre sürecimizde de inşallah aynısını yapacağız. Kongrelerimizi, parti olarak kendimizi yenilemenin yanı sıra milletimizle kucaklaşmanın, 85 milyonun tüm mensuplarıyla gönül köprülerimizi güçlendirmenin vasıtası olarak da görüyoruz."

İl ve İlçe Kongrelerine Gönderdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Yenilenme' Mesajı - Resim : 2

'DAVA ARKADAŞLARIMA GÜVENİYORUM'

Erdoğan, kongreyle ilgili hedeflerini sıralayarak, "Her zaman olduğu gibi yine kardeşlik ve dayanışma ikliminde kongremizi gerçekleştirecek, çok daha güçlenmiş, güç ve enerji toplamış bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Ak saçlılarımızın ve emektarlarımızın tecrübesini, gençlerimizin heyecanı ve dinamizmini, hanım kardeşlerimizin de nezaket ve samimiyetini birleştirerek inşallah bu hassas süreci yöneteceğiz. Siz dava arkadaşlarıma güveniyorum. Rabbime, şahsıma sizler gibi vefakar, sizler gibi gayretli yol arkadaşları bahşettiği için sonsuz hamdediyorum" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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