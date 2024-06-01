İl Bilge Hatun Vakfı kuruldu: Kurucuları arasında Bahçeli de var

Vakıflar Genel Müdürlüğü ilanıyla İl Bilge Hatun Vakfı'nın kurulması kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Vakfın kurucuları arasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bulunuyor.

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İl Bilge Hatun Vakfı kuruldu: Kurucuları arasında Bahçeli de var

İl Bilge Hatun Vakfının kuruluşuna ilişkin Vakıflar Genel Müdürlüğü ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Vakfın mal varlığının 500 bin lira olduğu bildirilen ilanda, "Dağılma bilançosu çerçevesinde çıkacak mal varlığı, kurulmuş tesislerin ad ve konumlarının aynen korunması ve devam ettirilmesi koşuluyla Devlet Bahçeli Vakfına devredilir" hükmü yer aldı.

Vakfedenlerin ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsmail Faruk Aksu, Erkan Haberal, Ali Uçak, Hüseyin Akgül ve Fatih Çetinkaya olduğu belirtildi.

Yönetim kurulunda ise Bahçeli, Ahmet Selim Yurdakul, Özgür Bayraktar, Şahin Kartal ve Seçkin Odabaşı yer aldı.

Vakfın amacı, "Sosyal hizmet, sosyal yardım, sosyal koruma, sağlık ve sosyal dayanışmaya yönelik çalışmalar yapmak ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir" şeklinde tanımlandı.

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