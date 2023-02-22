İktidarın seçim formülleri: Oylar nüfusa göre dağıtılacak

Ankara’da siyaset, depremlerin ardından daha önce 14 Mayıs’ta yapılacağı açıklanan seçimin nasıl yapılacağını tartışıyor. İktidar, “Her ile sandık” formülünün ardından “Her ile tek sandık” formülünü de tartışıyor.

İktidarın seçim formülleri: Oylar nüfusa göre dağıtılacak

Cumhuriyet'in kulislerden aktardığı bilgiye göre, depremden etkilenen 10 ilden diğer illere zorunlu göç eden ancak adres kayıt sistemine göre ikametgâhı göç ettikleri il nüfusuna kayıtlı seçmenler için Türkiye’nin her ilinde “tek sandık” kurulabileceği konuşuluyor. Bu formüle göre de 10 ilden göç eden depremzedeler, diğer illerde 10 il için kurulan tek sandıkta oylarını kullanabilecek.

İktidarın üzerinde çalıştığı bu formüle göre de oyların dağılımının “10 ilin nüfusu nispetinde dağıtılacağı” ileri sürülüyor. Örneğin, Adana, Şanlıurfa, Malatya, Hatay Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır illeri için kurulan tek sandıkta oy veren yurttaşların oyları, bu illerin nüfusuna göre dağıtılacak.

İktidar kanadında, “YSK’nin de bu formüller üzerinde yapacağı çalışmalar sonrasında nihai kararın verileceği” belirtiliyor. Ancak “tek sandık” formülü üzerinde oyların dağılımının eşit şekilde yapılabilmesi için önce MERNİS üzerinden o illerle ilgili nüfus tespitinin yapılması gerektiği kaydediliyor.

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