İktidarın Gündemi Farklı... 'Yenidoğan' Skandalının Ardından 'Doğurganlığı Artırma' Hamlesi

Türkiye, birçok bebeği öldüren "Yenidoğan Çetesi"nin yaptıklarıyla sarsılmış halde. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) günlük 8 bin lira alabilmek için bebekleri yoğun bakımda tutup akılalmaz kötülükler yapılması ülkede infial yarattı. Özel hastanelerdeki güvenliğe karşı kamuoyunda ciddi soru işaretleri oluşurken, iktidarın bu gündemde "doğurganlığı artırmak" için bir çalışma başlatması dikkat çekti.

Türkiye gazetesinin haberine göre; doğurganlık hızının düştüğünü belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Demografik Nüfus Yüksek Kurulu oluşturacaklarını ve yeni bir eylem planı hazırladıklarını açıkladı.

'DOĞURGANLIĞIN DÜŞMESİNİN BİRÇOK SEBEBİ VAR'

TBMM’de bazı gazetecilere konuşan Yılmaz, şunları söyledi:

"Türkiye, demografik dönüşüm yaşadı. Şu anda doğurganlık hızımız 1,5’e düştü. Değişik sebepleri var. Bir tarafta evrensel sebepler söz konusu. İnsanların eğitim düzeyi, gelir düzeyi yükseldikçe çocuk sayısı düşüyor. Kadınların iş gücüne girişi de etkiliyor. Çünkü bakım hizmetleri gerekiyor. Geçenlerde kabinede Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı’mız bir sunum yaptı, onun üzerine Cumhurbaşkanı’mızın bir talimatı oldu."

Kaynak: Türkiye Gazetesi