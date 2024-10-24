İktidarın Gündemi Farklı... 'Yenidoğan' Skandalının Ardından 'Doğurganlığı Artırma' Hamlesi

"Yenidoğan Çetesi" skandalının yarattığı toplumsal infialin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, azalan doğurganlık hızını artırmak için “Demografik Nüfus Yüksek Kurulu” kuracaklarını ve bir eylem planı hazırlanacağını açıkladı.

Son Güncelleme:
İktidarın Gündemi Farklı... 'Yenidoğan' Skandalının Ardından 'Doğurganlığı Artırma' Hamlesi

Türkiye, birçok bebeği öldüren "Yenidoğan Çetesi"nin yaptıklarıyla sarsılmış halde. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) günlük 8 bin lira alabilmek için bebekleri yoğun bakımda tutup akılalmaz kötülükler yapılması ülkede infial yarattı. Özel hastanelerdeki güvenliğe karşı kamuoyunda ciddi soru işaretleri oluşurken, iktidarın bu gündemde "doğurganlığı artırmak" için bir çalışma başlatması dikkat çekti.

Türkiye gazetesinin haberine göre; doğurganlık hızının düştüğünü belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Demografik Nüfus Yüksek Kurulu oluşturacaklarını ve yeni bir eylem planı hazırladıklarını açıkladı.

İktidarın Gündemi Farklı... 'Yenidoğan' Skandalının Ardından 'Doğurganlığı Artırma' Hamlesi - Resim : 1

'DOĞURGANLIĞIN DÜŞMESİNİN BİRÇOK SEBEBİ VAR'

TBMM’de bazı gazetecilere konuşan Yılmaz, şunları söyledi:

"Türkiye, demografik dönüşüm yaşadı. Şu anda doğurganlık hızımız 1,5’e düştü. Değişik sebepleri var. Bir tarafta evrensel sebepler söz konusu. İnsanların eğitim düzeyi, gelir düzeyi yükseldikçe çocuk sayısı düşüyor. Kadınların iş gücüne girişi de etkiliyor. Çünkü bakım hizmetleri gerekiyor. Geçenlerde kabinede Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı’mız bir sunum yaptı, onun üzerine Cumhurbaşkanı’mızın bir talimatı oldu."

İktidarın Gündemi Farklı... 'Yenidoğan' Skandalının Ardından 'Doğurganlığı Artırma' Hamlesi - Resim : 2

'Yenidoğan Çetesi'nin İki Numaralı İsminin İfadesi Ortaya Çıktı: 6 Ay Hapis Yatmış!'Yenidoğan Çetesi'nin İki Numaralı İsminin İfadesi Ortaya Çıktı: 6 Ay Hapis Yatmış!Gündem
İfadesinde Her Şeyi Anlattı... Yenidoğan Çetesi CİMER Başvurusundan Önce Biliniyor muydu?İfadesinde Her Şeyi Anlattı... Yenidoğan Çetesi CİMER Başvurusundan Önce Biliniyor muydu?Gündem

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Etiketler
Bebek Cevdet Yılmaz
Son Güncelleme:
Sivas'ın En İyi İlçesiymiş! Arsaları ve Tarlaları Kapış Kapış Satılıyor Sivas'ın En İyi İlçesiymiş! Arsaları ve Tarlaları Kapış Kapış Satılıyor
CHP Heyeti Saldırı Sonrası Kahramankazan'da CHP Heyeti Saldırı Sonrası Kahramankazan'da
AKP’li Şamil Tayyar Canlı Yayında Açıkladı: 'Bahçeli’nin Çağrısından Cumhurbaşkanı'nın Haberi Yoktu' AKP’li Şamil Tayyar Canlı Yayında Açıkladı
Sabunun Kendisi Renkliyken Neden Köpüğü Beyaz Çıkar? Sabunun Kendisi Renkliyken Neden Köpüğü Beyaz Çıkar?