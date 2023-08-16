İki kardeşinin FETÖ'yle bağlantılı olduğu ortaya çıkan isim AKP'den vekil olmuş!

Sözcü'den Zekeriya Albayrak'ın haberine göre, binlerce kişi FETÖ ilişkisi nedeniyle işinden olurken, AKP'li Gider'e dokunan olmadı, AKP'de hızla yükseldi. Ayhan Gider'in kardeşi Aydın Gider, 1. sınıf emniyet müdürüyken, "silahlı terör örgütü yönetme ve üye olma" iddiasıyla KHK ile meslekten çıkarıldı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında 9 Haziran 2021'de gözaltına alındı.

Kız kardeşleri Nazife U. ise Çanakkale'de MİHR grubu adlı FETÖ yapılanması içinde yer aldı. Bank Asya'ya Fetullah Gülen'in talimatından sonra 5 bin 196 lira yatırdığı belirlendi. U.'nun hesabında bakiye olmadığı ve talimatın ardından işlem yaptığı tespit edildi.

Ayhan Gider, 2021'de önce AKP Genel Merkezi'nde yönetici oldu. Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Ayhan Gider'i yardımcı olarak atadı.

Gider, 14 Mayıs seçiminde de aday gösterildiği Çanakkale'den milletvekili seçildi.