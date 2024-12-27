İki Defa İstifa Etti: DEM Parti'den O Başkan Hakkında Son Karar

Yerel seçimlerde DEM Parti'den Kızıltepe Belediye Başkanı seçilen Zeyni İpek 25 Aralık'ta partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. Belediye başkanı seçildikten sonra bazı kişiler tarafından tehdit edildiğini savunan İpek "Şahsım nezdinde belediye yönetimini ele geçirmeyi hedef alan bu kumpas ve komployu ortadan kaldırmak ve bu kişilerle mücadele etmek adına, istemesem de üyesi olduğum Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden istifa etme mecburiyetim hasıl olmuştur" demişti.

İpek açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Mensubu olduğum Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ve ilkeleri için yaklaşık 35 yıl boyunca büyük özveri ve heyecan ile hizmette bulundum. Partimiz nezdinde yapılan ön seçim neticesinde Kızıltepe Belediye Başkanlığına aday gösterilmeye layık görüldüm. Seçim sonuçlarının açıklanması ile beraber de halkımızın takdiri ile belediye başkanı olarak seçilip görev yapmaya başladım. Daha sonrasında ise belediye bünyesinde beraber çalışmaya başladığım bazı kişiler tarafından bazı özel görüntülerin medyada paylaşılacağı tehdidine maruz kaldım."

Bu arada İpek daha önce 8 Ağustos 2024 tarihinde istifa ettiğini duyurmuş, 2 gün sonra istifasını geri çektiğini duyurmuştu.

DEM PARTİ'DEN İHRAÇ AÇIKLAMASI

DEM Parti bugün yaptığı açıklamada, Zeyni İpek'in partiden ihraç edildiğini duyurdu. Partini basın bürosundan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Demokratik Yerel Yönetimler Kurulumuz tarafından 'toplumsal ahlaka uymayan ilişkiler içinde olduğu, parti ilkelerine aykırı pratikler sergilediği, rant odaklarının güdümünde hareket ettiği, keyfi bir şekilde görevden almalar yaptığı ve demokratik karar süreçlerini işletmediği' gerekçesiyle kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na (MDK) sevk edilen Kızıltepe Belediye Eş Başkanı Zeyni İpek hakkındaki MDK kararı açıklandı.

MDK, İpek’e 26 Aralık 2024 tarihine kadar yazılı ve sözlü savunma yapması için süre tanımıştı. Ancak İpek, kendisiyle yapılan görüşmelerde yazılı ve sözlü savunmasını belirtilen tarihe kadar ileteceğini beyan etmesine rağmen buna uymadı. Bunun üzerine MDK yaptığı değerlendirmede şu kararları aldı:

Zeyni İpek, DEM Parti Disiplin Yönetmeliğinin 8. Maddesinin (h) bendinde belirtilen ‘Hakkında disiplin kuruluna başvuru olan kişiler, partiden istifa etseler dahi istifaları disiplin soruşturması tamamlanıncaya ve disiplin kurulu kararı açıklanıncaya kadar kabul edilmez’ hükmünü bildiği halde ve disiplin soruşturmasını boşa çıkarmak maksadıyla, MDK tarafından hakkında disiplin soruşturması başlatılmasından hemen sonra ve sözlü ve yazılı savunmalarını sunması için kendisine verilen süreden 1 gün önce, 25.12.2024 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile partiden istifa ettiğini duyurmuştur.

Zeyni İpek’in parti tüzük, program ve paradigmasını yok sayarak, ahlaki ve etik değerlerimiz ile bağdaşmayacak şekilde disiplin soruşturması devam ederken sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile partiden istifa ettiği duyurusu, yine parti program ve tüzüğü ile disiplin yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre geçersiz olup istifası kabul edilmemiş ve disiplin soruşturmasına devam edilerek hakkında karar verilmiştir.

MDK tarafından yapılan araştırma ve değerlendirmeler sonunda, Demokratik Yerel Yönetimler Kurulunun Zeyni İpek hakkındaki bütün iddialarının doğru olduğu; kişinin toplumsal ahlaka uymayan ilişkiler içinde bulunduğu, parti ilke ve değer ölçüleriyle bağdaşmayan pratikler sergilediği, kimi rant odaklarının güdümünde hareket ettiği, haklı bir gerekçe göstermeden tamamen keyfi şekilde belediye başkan yardımcılarını görevden aldığı, partimizin programına, tüzüğüne ve paradigmasına göre işletilmesi gereken demokratik karar süreçlerini işletmediği, tekçi anlayışla kendi başına hareket ettiği ve belediye eş başkanını karar süreçlerine dahil etmediği tespit edilmiş ve DEM Parti Tüzüğünün 52. Maddesinin (a) ve (f) bendi ile Disiplin Yönetmeliğinin 8. Maddesinin (a) ve (f) bentleri gereğince partiden kesin çıkarılmasına (ihraç edilmesine) oy birliği ile karar verilmiştir.”

Kaynak: Haber Merkezi