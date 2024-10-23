İki Bürokrat Gönderildi, AKP'li İsmin Kızı Başkan Oldu

Eski AKP milletvekili ve Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar'ın kızı Münevver Şeyma Solmazgül’ün, TBMM Destek Hizmetleri Başkanı olarak 110 bin lira maaşla atanması dikkat çekti. Solmazgül'ün bu pozisyona getirilmesi için bürokrat Arif Erdal’ın görevden alındığı, önceki başkan Davut Öksüz'ün de aynı şekilde görevden alındığı iddia ediliyor.

YÜKSEK EK GÖSTERGE İLE EMEKLİ OLACAK

Sözcü'de yer alan haberde, Ünüvar'ın kızı Solmazgül'ün yüksek ek gösterge ile emeklilik hakkı kazanabileceği belirtiliyor. Necdet Ünüvar'ın oğlu Alaattin Ünüvar da 2014'te sınavsız olarak müşavir pozisyonuna atanmıştı ve halen Ticaret Bakanlığı’nda görev yapıyor.

TEMMUZDA İŞ BAŞI YAPMIŞTI

Ünüvar, 2020’de Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanmıştı. Kızı Solmazgül de bu yıl temmuz ayında Meclis’te iş başı yaptı.

Kaynak: Sözcü