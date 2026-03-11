İhracı İstenmişti... MHP'li Ramazan Kaşlı İstifa Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, MHP tarafından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildikten sonra partisinden istifa etti.

Kaşlı açıklamasında, "TBMM MHP Grup Yönetim Kurulu ve parti üyeliğimden, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Edip Semih Yalçın’ın talebi üzerine istifa ediyorum. Kamuoyuna gerekli açıklama kısa süre içinde yapılacaktır. Öncelikle ölene kadar liderimizin izinde ve emrinde olacağımı, şahsımı tanıyan veya tanımayan herkesin bilmesini isterim" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Kaşlı’nın disipline sevk edilme nedeni resmi olarak açıklanmadı. Ancak kulislerde, yaklaşık 2 yıl önce emeklilerle ilgili yaptığı ve tepki çeken açıklamaların yeniden gündeme gelmesinin bu süreçte etkili olduğu konuşuluyor. Kaşlı, Mart 2024’te katıldığı bir televizyon programında emeklilerin ek gelir elde etmek için su veya simit satabileceğini söylemişti. Öğretmenlerin geçmişte mesai sonrası simit satarak geçimini sağladığını örnek gösteren Kaşlı’nın bu sözleri kamuoyunda geniş tartışma yaratmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi