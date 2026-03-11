İhracı İstenmişti... MHP'li Ramazan Kaşlı İstifa Etti

Kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, partisinden istifa etti.

İhracı İstenmişti... MHP'li Ramazan Kaşlı İstifa Etti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, MHP tarafından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildikten sonra partisinden istifa etti.

Kaşlı açıklamasında, "TBMM MHP Grup Yönetim Kurulu ve parti üyeliğimden, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Edip Semih Yalçın’ın talebi üzerine istifa ediyorum. Kamuoyuna gerekli açıklama kısa süre içinde yapılacaktır. Öncelikle ölene kadar liderimizin izinde ve emrinde olacağımı, şahsımı tanıyan veya tanımayan herkesin bilmesini isterim" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Kaşlı’nın disipline sevk edilme nedeni resmi olarak açıklanmadı. Ancak kulislerde, yaklaşık 2 yıl önce emeklilerle ilgili yaptığı ve tepki çeken açıklamaların yeniden gündeme gelmesinin bu süreçte etkili olduğu konuşuluyor. Kaşlı, Mart 2024’te katıldığı bir televizyon programında emeklilerin ek gelir elde etmek için su veya simit satabileceğini söylemişti. Öğretmenlerin geçmişte mesai sonrası simit satarak geçimini sağladığını örnek gösteren Kaşlı’nın bu sözleri kamuoyunda geniş tartışma yaratmıştı.

Bahçeli Talimat Verdi: MHP’li Kaşlı İçin Kesin İhraç TalebiBahçeli Talimat Verdi: MHP’li Kaşlı İçin Kesin İhraç TalebiSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
MHP istifa
Bahçeli Talimat Verdi: MHP’li Kaşlı İçin Kesin İhraç Talebi MHP’li Kaşlı İçin Kesin İhraç Talebi
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Eski CHP'li Bakan Sevigen'den Çarpıcı Çıkış: 'Mansur mu Melih mi Deseler Melih Derim' Eski CHP'li Bakan Sevigen'den Çarpıcı Çıkış
ÇOK OKUNANLAR
İlber Ortaylı Yoğun Bakımda: Fatih Altaylı Duyurdu, Ailesinden Açıklama Geldi İlber Ortaylı Yoğun Bakıma Kaldırıldı
ABD - İran - İsrail Savaşında 12.Gün | ABD ve İsrail Üslerine Yoğun Bombardıman! Ölüm Füzeleri Ateşleniyor ABD ve İsrail'e Ait 2 Gemi Hürmüz Boğazı'nda Vuruldu
İran’ın Yeni Dini Lideri Mücteba Hamaney'e Saldırı: Sağlık Durumu Nasıl? İran’ın Yeni Dini Lideri Mücteba Hamaney'e Saldırı: Sağlık Durumu Nasıl?
Bayram İkramiyeleri ve Emekli Maaşının Yatacağı Tarih Belli Oldu: Milyonların Gözü Bu Haberdeydi Bayram İkramiyelerin Yatacağı Tarih Belli Oldu: Emeklilerin Gözü Bu Haberdeydi
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne Operasyon: Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan Gözaltında Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne Operasyon