İhraç Sürecinde Çarpıcı İddia: Mansur Yavaş’ın Girişimi Sonuçsuz Kaldı

CHP’de il başkanlarına yönelik ihraç süreci öncesinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın devreye girdiği öne sürüldü. İddiaya göre Yavaş, genel merkez nezdinde yaptığı temaslarda ihraçların doğru olmayacağını iletti.

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İhraç Sürecinde Çarpıcı İddia: Mansur Yavaş’ın Girişimi Sonuçsuz Kaldı
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CHP’de il başkanlarına yönelik disiplin ve ihraç kararları parti içinde yeni bir tartışma dalgası yaratırken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın sürece müdahil olduğu öne sürüldü. tv100'ün ulaştığı bilgiye göre Yavaş, il başkanlarına yönelik ihraç ve disiplin kararları öncesinde devreye girerek sürecin durdurulması yönünde girişimde bulundu.

'YENİ KIRILMALARA YOL AÇACAK'

Kulislere göre Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu ile doğrudan bir görüşme gerçekleştirmedi. Ancak genel merkez nezdinde yürüttüğü temaslarda il başkanlarına yönelik ihraç kararlarının doğru olmayacağı yönündeki görüşünü iletti. Yavaş'ın, parti içindeki gerilimin daha da büyümemesi gerektiğini savunduğu ve il başkanlarının ihraç edilmesinin CHP tabanında yeni kırılmalara yol açabileceği değerlendirmesinde bulunduğu öğrenildi.

Ancak Yavaş'ın bu girişimleri karar sürecini değiştirmeye yetmedi. CHP Sözcüsü Müslim Sarı'nın açıkladığı kararlarla birlikte bazı il başkanları disipline sevk edilirken, çeşitli il örgütlerinde de görevden alma ve yeni görevlendirmeler yapıldı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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