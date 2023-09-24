İddia: Yeni CHP İstanbul İl Başkanı için uzlaşı sağlandı, hem İmamoğlu hem Genel Merkez 'tamam' dedi

Gazeteci Fatih Altaylı, Haliç Kongre Merkezi'nde 8 Ekim'de gerçekleştirilecek CHP İstanbul İl Kongresi öncesi edindiği duyumları okurlarıyla paylaştı.

Ana muhalefet partisinde kurultay öncesi suların duruluyor gibi gözüktüğünü dile getiren Altaylı, 'en azından illerde kanlı yarışlar yaşanmaması, dışarıya paramparça ve kavga içinde bir fotoğraf verilmemesi için temel bir uzlaşma sağlanması konusunda tarafların anlaştığını' söyledi.

Fatih Altaylı, "Anlaşma olmasa da anlaşmış gibi yapma ve kılıçları kınına sokma durumundalar" ifadesini kullandığı yazısında şu iddiayı aktardı:

"Bunun ilk sonucu Ankara İl seçiminde görüldü. İstanbul’da da hem İmamoğlu hem de genel merkez Özgür Çelik ismi üzerinde uzlaştılar. Özgür Çelik’e yeni görevi hayırlı olsun."

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ADAYLIĞINI AÇIKLAMIŞTI

CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik, dün İstanbul il Başkanlığı'na adaylığını açıklamıştı. Çelik'e 27 ilçe başkanı destek vermişti.

Konuşmasında "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na uyduruk davalar açanlar, İl Başkanımız Sayın Canan Kaftancıoğlu’na uyduruk davalarla siyaset yasağı getirenler, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na trajikomik davalarla siyaset yasağı getirmeye çalışanlar şunu çok iyi bilmelidir. Baskılarınız, yasaklarınız, engellemeleriniz bizi durduramaz, yıldıramaz" ifadesine yer veren Çelik, şöyle devam etmişti:

"Büyükşehir Belediye Başkanımızı durduramaz. 2019’da elde ettiğimiz tarihi İstanbul zaferimizi 2024’te yeniden perçinleyeceğiz.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimizle örnek olacak uyumlu bir süreç yöneteceğiz. Bunu örgütümüzün tüm kademeleriyle, ilçe başkanlarımızla, belediye başkanlarımızla, kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla, meclis üyelerimizle, mahalle birimlerimizle, tüm yönetim kadrolarımızla hep birlikte gerçekleştireceğiz.

'YENİ, ÖZGÜR VE DEMOKRATİK BİR HAYAT İSTEYEN KESİMLERİN ADAYIYIM'

İlçe başkanlarımızın, il delegelerimizin, kadın kollarımızın, gençlik kollarımızın, örgütümüzün, Gezi’ye özgürlük diyenlerin, Berkin’imize (Elvan), Ali İsmail Korkmaz’a adalet isteyenlerin, tutuklu gazetecilere, siyasilere özgürlük diyenlerin, doğa ve çevre katliamlarına dur diyenlerin, baskıcı otoriter iktidardan bunalmış, yeni, özgür ve demokratik bir hayat isteyen kesimlerin adayıyım."

ÖZGÜR ÇELİK KİMDİR?

Özgür Çelik, 14 Haziran 1981'de Sivas'ta dünyaya geldi. 20 yıldır eğitim alanında faaliyet yürüten bir kurumun kurucusu ve müdürü. İletişim alanında lisans eğitimi aldıktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi Yüksek Lisansı yaptı. İkinci Yüksek Lisansını yine İstanbul Üniversitesi Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Çalışmaları alanında tamamladı.

2015-2018 yılları arasında CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı, Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 25 Mart 2018 tarihinde gerçekleşen CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı 11. Olağan Kongresinde İlçe Başkanı seçildi. 22 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşen CHP Bahçelievler 12. Olağan Kongresi'nde yeniden seçilerek İlçe Başkanlığı görevine devam etti.

Öğrencilik yillarından itibaren çeşitli demokratik kitle örgütlerinde görev aldı. Sivil Toplum Kuruluşlarında başkanlık, yöneticilik ve başkan vekilliği görevlerinde bulundu. 2013-2017 yılları arasında ŞEDEF Başkan Vekilliği görevini üstlendi. Halen üst kurul delegeliğini yaptığı İSKEF ve TÜSEKON'un kuruluş çalışmalarında yer aldı.

Çelik, halen CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı görevini yürütüyor.