İddia: HDP İstanbul'da aday çıkaracak, perde arkasında konuşulan isimlerden biri belli oldu

2019'daki yerel seçimde PKK lideri Abdullah Öcalan'ın TRT'de okunan 'tarafsızlık' çağrısına rağmen İstanbul'da Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen HDP'nin bu kez sandığa kendi içinden bir isimle gideceği konuşuluyor.

Gazeteci Barış Yarkadaş'ın TV100'de izleyicilerle paylaştığı iddia şu şekilde: "HDP'nin İstanbul'da bir aday çıkaracağı, bu adayın da Sırrı Süreyya Önder olacağı konuşuluyor. Önümüzdeki günlerde HDP ve Yeşil Sol Parti kurultay yapacak. HDP kurumsal varlığını koruyacaklar ama pasif hale getirecekler. Yeşil Sol Parti'nin önümüzdeki kurultayda ismi Halkın Eşitlik Partisi olarak değiştirilecek."

Parlamento seçimlerine 'Yeşil Sol' adıyla giren HDP, cumhurbaşkanlığı seçiminde de AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı almıştı.

Bu çağrı partinin güçlü olduğu illerde büyük oranda destek bulurken, Kılıçdaroğlu ile milliyetçi söylemleriyle öne çıkan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında imzalanan ve detayları seçimden sonra ortaya çıkan protokolün detayları tabanda rahatsızlık yaratmıştı.

Özdağ, CHP liderinden seçilmesi durumunda kendilerine üç bakanlık ve MİT Müsteşarlığı verilmesi sözü aldığını söylemişti.