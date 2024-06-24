İçişleri Bakanlığı, DEM Partili belediye eş başkanlarına yurt dışı yasağı getirmiş

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Eş Genel Başkanı Mehmet Rüştü Tiryaki, kayyım atamalarına ilişkin Meclis’te basın toplantısı düzenledi.

Diyarbakır ve Mardin’in yanı sıra diğer bölge kentlerinde çıkan yangınlarına işaret eden Tiryaki, yönettikleri belediyelerin ilk andan itibaren yangına müdahale ettiğini hatırlattı. Tiryaki, devlet yetkilerinin ise telefonlarına çıkmadıklarını ve yangına da müdahale etmedikleri söyledi. Tiryaki, havadan da müdahalenin gerçekleşmediğini belirterek, “Gece gündüz SİHA’lar, uçaklar, helikopterler ile operasyonlar yapanlar ve bunu gururla anlatanlar mesele vatandaşın hayatı, hayvanların hayatı olunca yapmadılar” dedi.

EŞ BELEDİYE BAŞKANLARINA YASAK

Kayyım atanan belediyelerin milyarlarca borç ile boğuştuğunu dile getiren Tiryaki, bu borçların yıllarca ödeyemeyeceğini söyledi. Tiryaki, belediye eş genel başkanlarına yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini belirterek şunları kaydetti:

“Şirket olsaydı çoktan iflas etmişti. AKP için kötülüğün sınırı yok. Borç batağındaki belediye eşbaşkanları yurt dışına gitmesin, kaynak aramasın, uluslararası ilişki geliştirmesin, belediyeler arasında kardeşlik köprüsü kurmasın diye şimdiden çok sayıda belediye eşbaşkanımıza yurt dışına çıkış yasağı getirmiş. Bu bir mahkeme kararı da değil. Mahkeme herhangi bir belediye eşbaşkanımıza yurt dışına çıkış yasağı vermiş değil. İçişleri bakanlığı tamamen keyfi bir karar ile belediye eşbaşkanlarımızın yurt dışına çıkmasını yasaklamış vaziyette. Bunun olağanüstü hal rejimi olduğu çok açık. Bu uygulama bundan kaynaklanıyor. OHAL rejimi kalıcı biçimde sürüyor. Biz bakanlığın bu kararını reddediyoruz. Belediyelerimizi borç batağına sürüklediniz. Tasarruf adı altında iş yapmasına izin vermiyorsunuz. İller Bankası kayyım sırasında yapmadığı kesintileri şu an yapıyor. DEDAŞ kayyımdan tahsis edemediği faturaları bu gün belediyelerimizden tahsis etmeye çalışıyor. Halkımızı daha ne kadar cezalandırılacaksınız? Bırakın belediyelerimize kaynak yaratalım. Eğer siz ödemeyeceksiniz, hırsız kayyımlarınız borçlarını biz ödeyelim. Biz bunu yapabiliriz. Yeter ki bakanlık buna engel olmasın."

BAKAN’A SESLENDİ

İçişleri Bakanlığı’na seslenen Tiryaki, eski bakan Süleyman Soylu’nun yeteri derece kötülük yaptığını söyledi. Tirkayi, “Aynı kötülükleri yapmayacağını inanıyoruz. Ya bunu yapmayarak saygı ile anılacaksınız ya da selefiniz gibi anılacaksınız. Kayyım atamasını durdurun, Hakkari belediye eşbaşkanımızı göreve iade edin. Getirdiğiniz yurt dışı yasaklarını ortadan kaldırın. Kayyımcı ve yasakçı bir bakan olarak anılmak istemiyorsanız bu konularda bir adım attın” ifadelerini kullandı.