İBB'de Oy Verme İşlemi Başladı, Başkan Vekili Belli Olacak

Ekrem İmamoğlu yerine İBB'ye vekalet edecek kişi belediye meclisinde yapılan seçimle devam ediyor. İlk turda 3'te 2 çoğunluk sağlanamadığı için seçim ikinci tura kaldı.

Rıfat Kırcı Rıfat Kırcı
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İBB'de Oy Verme İşlemi Başladı, Başkan Vekili Belli Olacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Ekrem İmamoğlu'nun yerine geçecek kişiyi belirlemek için toplandı. Mecliste çoğunluğu bulunan CHP'nin 186 üyesinden 3'ü belediye başkanı olmak üzere 5'i tutuklu olduğu için oylamaya katılamadı. AKP grubunun ise 126 meclis üyesi bulunuyor.

İBB'de Oy Verme İşlemi Başladı, Başkan Vekili Belli Olacak - Resim : 1

Oylamının ilk turunda bazı meclis üyelerinin sandığa Ekrem İmamoğlu ismini attığı görüldü. Bir Meclis üyesi ise kendi ismini yazdı. İlk turda 3'te 2 çoğubluk sağlanamadığı için oylama 2'nci tura kaldı.

CHP'nin adayı, grup başkanvekili Nuri Aslan olurken AKP ise kendi grup başkanvekilleri olan Zeynel Abidin Okul'u aday gösterdi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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