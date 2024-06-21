İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Berlin'de 'kardeş şehir' girişimi: '2025'te İstanbul'da buluşalım'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı sıfatıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de üst düzey temaslarda bulundu. İmamoğlu, İstanbul-Berlin kardeş şehir ilişkisinin 35. yılı vesilesiyle, Alman yetkilileri ve iş dünyası temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

İmamoğlu, Berlin Belediye Başkanı Kai Wegner ile bir araya gelerek, 2025 yılında İstanbul'da bütün Türk-Alman kardeş şehirlerinin ve belediye başkanlarının bir araya getirileceği bir buluşma planını görüştü.

İmamoğlu, Türkiye ve Almanya şehirlerinin işbirliği olanaklarını, vize sorununu, düzensiz göç konusunu ve Gümrük Birliği'nin revizyonu gibi konuları da ele aldı. Ayrıca, Alman Sanayileri Federasyonu (BDI) ile de görüşen İmamoğlu, Türk-Alman iş dünyası işbirliğini artırmaya yönelik adımlar üzerinde durdu.

'ÖNEMLİ BİR TARİHTE BURADAYIZ'

İmamoğlu, Almanya'da yaptığı görüşmeleri, şu sözlerle değerlendirdi:

“İstanbul'dan Berlin'e geldiğimizde; tabii önemli bir tarihte buradayız. Hem kardeş şehir ilişkimizin 35. yıldönümü hem de Türk-Alman dostluk antlaşmasıyla, aslında başka bir evreye erişen antlaşmanın 100’ncü yılında Berlin'deyim. Ve çok önemli görüşmeleri bir kısım mutabakat görüşmelerini yaptığımız bir günü geçirdim. Bugüne sabah, çok önemli, Dış İlişkiler Bakanı'yla yaptığımız görüşmeyle başladım. Ardından Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı’yla görüşmelerime devam ettim. Son olarak yine önemli bir bakan, Maliye Bakanı’yla görüşmemi yaptım. Tabii burada hem İstanbul'umuzu ilgilendiren hem Türkiye'mizi ilgilendiren bazı konular ile ilgili görüşlerimizi karşılıklı paylaştık.”

'2025’TE İSTANBUL’DA KARDEŞ ŞEHİRLERİN İSTANBUL’DA TOPLANMASI KONUSUNDA GÖRÜŞ BİRLİĞİNE VARDIK'

“Bir başka konumuz; özellikle 100’e yakın kardeş şehir ilişkisi olan Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkileri, ki Berlin Belediye Başkanı'yla Kai Wegner'le bu konuda, yine Köln'de olduğu gibi, kardeş belediyemiz Köln Belediye Başkanı’yla yaptığımız görüşmenin bir benzerini yaptık. Bu konuda özellikle Dış İlişkiler Bakanı'ndan da destek istediğimizi ifade ettik. Özellikle Almanya'da yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşımız olan veya soydaşımız olan insanlarımızın daha mutlu ve daha keyifli, daha entegre, daha iş birliğinin gücünü hisseden bir boyutta olmalarını sağlayacak olan bir buluşmayı gerçekleştirmek istediğimizi ifade ettik. O da 2025 yılında, kardeş şehirlerin İstanbul ev sahipliğinde ve özellikle Köln ve Berlin'in iş birliğiyle ve ilgili kurum ve kuruluşların desteğiyle yapabilmemiz. Bu konuda da bir görüş birliğine vardık ve bunu yerel yönetimlerle konuşarak, daha sonra ilgili kurumların gündemine taşıyarak böyle bir süreci başarmayla ilgili adımlarımızı atacağımızı ifade edebilirim.”

'DÜZENSİZ GÖÇÜ KONUŞTUK'

“Tabii ki Berlin şehriyle, Belediye Başkanı’yla daha farklı konularda iş birliği zeminini tartıştık, konuştuk. Kültür, turizm, ticaret, insan kaynağı değişimi, özellikle yoğun göçlerin yaşandığı ve dünyanın her yerini bu anlamda etkileyen, ama en fazla Türkiye'mizi ve İstanbul'umuzu etkileyen, düzensiz göçün, mültecinin, sığınmacını, farklı sıfatlarıyla kitlelerin varlığından konuşarak, bu konunun aşılmasıyla ilgili hem bakanlıklarla hem de şehirlerin deneyimleri üzerinden neler yapabilirizi konuştuk. Yanı sıra Gümrük Birliği'nin revizyona uğraması gerektiği üzerinden bakanlıklarla ilgili fikirlerimizi paylaştık. Yine Avrupa Birliği yolculuğunda kötü giden sürecin, olumlu bir şekilde nasıl oluşturulabileceği, yeni bir güzergah çizilebileceği konusunda görüşlerimizi paylaştık.”

Kaynak: ANKA