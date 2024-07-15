İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Darbecilerin Önünü Açanlar Milletimize Hesap Vermedi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin yıldönümünde Saraçhane’de bulunan 15 Temmuz Şehitler Panosu önünde düzenlenen törende açıklamalarda bulundu. İmamoğlu açıklamalarında, “Ülkemizi 15 Temmuz'a karşı koruyan koşulların oluşmasında etkili olanlar darbecilerin önünü açan bir kısım politikaları uygulayan insanların gereken özeleştiriyi yapmadıkları ve yaptıklarının sorumluluklarıyla ilgili yeterince milletimize yeterince hesap vermediklerini düşünmekteyim” ifadelerini kullandı.

'CANİCE SUÇ İŞLEDİLER'

Darbe girişimine ilişkin konuşan İmamoğlu, “Gazi Meclis'imizi bombalayacak kadar gözü dönmüş bir terör örgütüyle karşı karşıya kalmıştık. Düşünün ki 'egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyen Meclis'imizi zapt etmeye ele geçirmeye kalktılar. Bu amaçla kurumlarımızı değerlerimizi vatandaşlarımızı hedef aldırlar. Canice hunharca suçlar işlediler. Demokrasiye ve milletin iradesine sahip çıkan o gün aziz milletin asil karakterini ortaya koymuş ve gerçekten önemli bir mücadele vermiştir. Yine az önce ifade ettiğim gibi 15 Temmuz her siyasi görüşten yurttaşımızın aslında kendi egemenliğine karşı harekete geçen her türlü unsura dönük kararlılığını net ortaya koyduğu önemli günlerden birisidir. Bu aslında güçlü bir demokrasi cephesidir. Ortak bir duygu ve iradeyle hareket ederek o günün darbecilerine de geçit vermemişlerdir” ifadelerini kullandı.

'DERS ÇIKARMAK ASLİ SORUMLULUĞUMUZDUR'

Açıklamalarında, 15 Temmuz’a kadar gelinen süreçte darbecilerin önünü açanların hesap vermediğini vurgulayan İmamoğlu, “Bunlar elbette tarihimiz açısından da bizler için de hem çok önemlidir hem de değerlidir. Ancak bazı gerçekleri konuşmak ve bu gerçekler üzerinden ders çıkartmak asli sorumluluğumuzdur. Ne yazık ki bugün itibariyle 15 Temmuz'dan yeterince ders çıkartabildiğimizi düşünmemekteyim. Ders çıkartmadık ve ülkemizi 15 Temmuz'a karşı koruyan koşulların oluşmasında etkili olanlar darbecilerilerin önünü açan bir kısım politikaları uygulayan insanların gereken özeleştiriyi yapmadıkları ve yaptıklarının sorumluluklarıyla ilgili yeterince milletimize yeterince hesap vermediklerini düşünmekteyim” diye konuştu.

15 Temmuz’un bir anda ortaya çıkmadığını vurgulayan İmamoğlu, “Dolayısıyla o onlarca yıla geri dönerek bu koşullar nasıl oluştu, memleketimiz böyle utanç verici acı bir güne nasıl eriştiğini iyi anlamak mecburiyetindeyiz. Uzun yıllar bir virüs gibi yayıldığını hepimiz biliyoruz” dedi.

‘UYARILARDA BULUNANLAR HAPSE ATILDI’

İmamoğlu 15 Temmuz Darbe Girişimine ilişkin yaşanan mağduriyetlerle ilgili Bu süreç buyunca en yüksek makamlardan destek gördüğünü övgü aldığını hepimiz gördük, yaşadık. Kulaklarını kapayanlar asıl suçları bir kenara bırakıp bunu açığa çıkaran insanlar insanlarla uğraştığını, zulüm çektirdiğini hapse atıldığını, hatta ve hatta hayatlarını kaybettiğini hepimiz biliyoruz. Bugün şehitlerimiz andığımız gibi o gün bu uyarıyı yapan insanların ve bu uyarıyı yaparken aynı zamanda zulüm çeken insanların hatta hayatını kaybeden insanların da anılması onlara minnet duyulması hatta onlara zulüm çektirirken buna göz yumanların özür dilemesi gerekmektedir ifadelerini kullandı.