HÜDA PAR Tartışmaya Açtı, Bahçeli Son Noktayı Koydu: 'Şaşı Bakanlar...'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli, açıklamasında son günlerde HÜDA PAR tarafından tartışmaya açılan ilk Anayasanın ilk 4 maddesine ilişkin de konuştu.

Bahçeli, konuya ilişkin açıklamasında çok sert tepki verirken, "MHP’ye anayasanın ilk dört maddesi kapsamında yoklama yapmak kimsenin haddi değildir. Kim olursa olsun, anayasasının ilk 4 maddesine şaibeli tavır gösterenler, şaşı bakanlar yok hükmündedir. Özgür Beyin bize soru sormak yerine böylesi bayağı ve sakat tartışmanın neden gündemde tutulduğunu, kendisinden başlatmak kaydı ile itiraf etmesi akla ve adamlığa en yatkın seçenektir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli ayrıca, Sıla bebek ve 8 yaşında katledilen Narin Güran'a ilişkin de "Sıla bebek ve Narin'e kıyanlar bedelini ödemelidir. Narin ve Sıla yavrularımız herkesin yüreğine acı indirmiştir. Cinayetin ve diğer barbarlığın detaylarını anlatacak değilim. Türk adaleti canilerin yakasından tutacak" dedi.

Bahçeli’nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

MHP, yeni yüzyılda entelektüel, felsefi, fikri, siyasi ve kalibre açısından en iyi donanıma sahip olduğunu yeniden gösterecektir. İşimiz çok yolumuz çetin, yükümüz ağırdır.

MHP geçmişin ilhamı ile geleceğin istikametini isabetle tayin etmenin amacındadır.

Karamsarlık aşılamaya çalışanlar, ahlaki moral değerlerimizi aşındırmaya çalışanlar elbette vardır. Bu görüşümüzü teyit eden pek çok mahsurlu gelişme, milletin gözü önünde perdesi kapanmayan bir şekilde temsil edilmektedir.

Milli birlik ve dayanışma hissiyatımızı yalnızca yıkık bir duvara kalan harabeye dönüşmesi, hedeflenmektedir. Kuşatma şiddetlenmiş, kundakçılar çoğalmıştır.

Hiç kimse merak buyurmasın bu insan müsveddeleriyle kaçınılmaz hesabımız mutlaka görülecektir. Komprador muhalefetin, kolonyal aydınların, komisyoncu gazetecilerin, kobaylaşmış yazarların, kompleksli yorumcuların, kokuşmuş kaymak tabakanın, komünist azınlığın, komitacı çevrelerin rehin alacağı, tarihi haklarını karalayacağı bir millet yoktur. Tam tersi bir iddiada bulunmak şerefsizlikle eş değerdir.

Gerçekleri söylemekten korkanların ne özüne ne sözüne güven duyulacaktır.

GAZİLER İÇİN MECLİS'E ÇAĞRIDA BULUNDU

Gazilerimizi sadece 19 Eylül'de hatırlamak doğru değildir. TBMM, 2 defa gazilik mertebesini hak etmiştir. Mevzuattaki boşluk nedeniyle gazi kabul edilmeyen 20 bin kardeşimizin sessiz çığlığı dinmemiş, gazilere tanınan sosyal ve ekonomik haklardan mahrum kalmışlardır. Gaziler arasında örtülü ayrım hakkaniyetsizdir. Gazilerimize ünvanlarının verilmesi ve şeref aylıklarının bağlanması TBMM'de karara bağlanmalıdır.

Gazilerimiz ve şehitlerimizin fedakarlıkları asla unutulmamalıdır. Vatan müdafaasını esirgememek devletimizin vakarıyla bağdaşmayacaktır. MHP, gazi sayılmayan vatandaşlarımızın yanındadır.

LÜBNAN'DAKİ SALDIRIYA İLİŞKİN

Bugün yaşanan her şey dünün sonucudur. İsrail Gazze'de soykırım gerçekleştirirken Batı Şeria'da İsrail'in açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Ayşenur kızımıza, Allah'tan rahmet diliyorum. Yunanistan Savunma Bakanının, burnumuzdaki Meis Adası'na gelmesi, dedeleri gibi denizin dibine merak duyması tesadüfi değildir. ABD'nin Irak'tan çekilme kararına rağmen burada üsler kurması, Suriye'nin kuzeyine bir kargo uçağının inip diğerinin kalkması tesadüf değildir.

Rusya-Ukrayna savaşı kızışırken ABD-İngiltere tarafından bu canlı tutulurken bunlar hiçbir vicdanın kabul etmeyeceği olaylardır. ABD tarafından savaş uçaklarının Romanya'ya satılması önemli bir gelişmedir. Coğrafyalar silahların gölgesindedir.

Lübnan'da yaşananlar hakim güçler altında düşmanlıkları katlamaktadır. Hiçbir şey eskisi gibi değildir. Bir kısım harp okulu öğrencisinin kılıçları çekerek ettiği yemin çeteleşmeyi gözler önüne sermiştir. Etnik ve mezhebi kışkırtmalar bilhassa muhalefet partilerinin geçim kaynağı haline gelmiştir. Ortalığa saçılan olaylar medya aracılığıyla psikolojik harekat olarak servis edilmesi kesinlikle normal değildir.

ÖZEL'İN ERKEN SEÇİM ÇIKIŞINA TEPKİ

Anlaşıldığı kadarıyla CHP Genel Başkanı hayal tacirliğini, siyaset zannedecek kadar hayatın gerçeklerinden uzaklaşmıştır. 31 Mart'tan sonra erken seçim istemeyeceğiz açıklamasının üzerinden çok geçmeden erken seçimi telaffuz etmesi hayal kırıklığıdır.

Sandığı getirip iktidara geleceğiz diyen bu ayarsız zatın, deli saçması vaadi ise 1 litrelik rakının 140 liraya inmesinden başka bir şey değildir. Ciddiye almaya değecek hiçbir yanları yoktur.

ANAYASA TARTIŞMALARINA İLİŞKİN

MHP’ye anayasanın ilk dört maddesi kapsamında yoklama yapmak kimsenin haddi değildir. Kim olursa olsun, anayasasının ilk 4 maddesine şaibeli tavır gösterenler, şaşı bakanlar yok hükmündedir. Özgür Beyin bize soru sormak yerine böylesi bayağı ve sakat tartışmanın neden gündemde tutulduğunu, kendisinden başlatmak kaydı ile itiraf etmesi akla ve adamlığa en yatkın seçenektir.

Anayasanın 4. Maddesinden hareketle ilk üç maddeyi değiştirmeye yeltenecek ve buna muvaffak olacak bedbahtla bu dünya gözüyle müsaade etmemiz imkansızdır. Emel sahipleri kendilerine mutlaka kendilerine çeki düzen vermekle mesuldür.

NARİN VE SILA BEBEĞE İLİŞKİN

Sıla bebek ve Narin'e kıyanlar bedelini ödemelidir. Narin ve Sıla yavrularımız herkesin yüreğine acı indirmiştir. Cinayetin ve diğer barbarlığın detaylarını anlatacak değilim. Türk adaleti canilerin yakasından tutacak. Özellikle Narin yavrumuz 29 gündür bilinçli bir şekilde istismar konusu yapılmıştır. Jandarmamız, savcımız, devletimiz göreninin başındadır. Narin yavrumuz Norveç'te olsaydı ne olurdu diyerek Türkiye'yi kötülemeye çalışanların niyetleri bellidir.