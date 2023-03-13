HÜDA-PAR, AKP içinde rahatsızlık yarattı: "Doğu-Güneydoğu'dan 3-5 vekil peşine düşerken, tüm Türkiye'de milletvekili kaybedeceğiz"

Bölücü programıyla bilinen, Hizbullah'ın siyasi ayağı HÜDA PAR, Cumhur İttifakı'nı destekleyecek. AK Partili vekiller bunun seçimi kazanmayı tehlikeye attığını belirtiyor.

İTTİFAK'I GENİŞLETME ÇABASI

AK Parti seçim öncesinde MHP ve Büyük Birlik Partisi (BBP) ile kurduğu Cumhur İttifakı'nı genişletme hamleleri yapmaya başladı. Bu partilerden biri Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) oldu. Önce HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'dan “mevcut ittifakların içinde yer alıp almayacağı” sorusu üzerine “Şartlar el verirse, böyle bir teklif gelirse biz de bir ittifak içerisinde yer alabiliriz. Üçüncü bir ittifakı kendimiz oluşturmak gibi bir arayışımız yok.” sinyali gelmişti.

BULUŞMA OCAK AYINDAYDI

Bundan birkaç gün sonra Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile görüştü. Erdoğan ve Yapıcıoğlu 5 Ocak'ta Ankara'da AK Parti Genel Merkezi'nde buluştu. Görüşme duyurulmamıştı. Akşam saatlerinde AK Parti binasından ayrılan Yapıcıoğlu, “Görüşmeler sürecek.” açıklaması yaptı.

Depremlerin ardından ara verilen temaslar geçen hafta yeniden başladı. Önceki gün, partisinin ittifakı görüştüğü toplantının ardından kamera karşısına geçen Yapıcıoğlu, “Başkanlık Divanı toplantısında, daha önce yetkili kurullarımızla hatta il ve ilçe teşkilatlarımızla da yapmış olduğumuz istişarelerle uyumlu olarak 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı adayı Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararı aldık. Parlamento seçimleriyle ilgili de görüşmelerimiz devam ediyor.” dedi.

AK PARTİ HEYETİ GİDECEK

Yapıcıoğlu, bir soru üzerine Cumhur İttifakı'na henüz tam olarak dahil olmadıklarını, bu konuda görüşmelerinin sürdüğünü ve AK Parti'den bir heyetin Ankara'da HÜDA PAR Genel Merkezine geleceğini ve bir görüşme gerçekleştireceklerini söyledi.

MHP'DEN İMALI PAYLAŞIM

Parti programında etnik bölücülük yer alan, cumhuriyet değerlerine karşı duruşuyla bilinen, ağırlıklı olarak Doğu ve Güneydoğu illerinde siyaset yapan HÜDA PAR'ın Cumhur İttifakı'yla yakınlaşması tepki çekti. Yapıcıoğlu'nun basın toplantısından bir süre sonra MHP'nin resmi Twitter hesabından Devlet Bahçeli'nin şu sözlerinin paylaşılması dikkat çekti:

“Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı, Türk-İslam medeniyetinin sevdalısıdır, İ’la-yı Kelimetullah’ın ümididir, muhterem ceddimizin yadigârıdır, üç kıtaya yayılmış anılarımızın simgesidir. MHP Genel Başkanı Devlet BAHÇELİ.”

RAHATSIZLIK YARATTI

Cumhur İttifakı'nın HÜDA PAR'la ortaklığı girişiminin AK Parti içinde de rahatsızlık yarattığı öğrenildi. Aydınlık'ta yer alan habere göre, bir AK Parti Milletvekili, HÜDA PAR'la yakınlaşmanın İttifak'ı güçlendirmeyeceği aksine “seçimi kaybettirebileceğini” söyledi. Vekil “Doğu-Güneydoğu'dan 3-5 vekil peşine düşerken, tüm Türkiye'de milletvekili kaybedeceğiz. Şimdi seçim bölgemdeki seçmene bunu nasıl anlatacağımı düşünüyorum.” dedi.

'BÖLGEDE NEFRET EDİYORLAR'

AK Parti’de uzun yıllar milletvekilliği yapmış bir isim de şunları söyledi: “Seçim çok kritik. Artık hata yapılmaması gereken bir noktadayız. HÜDA PAR ile yapılan görüşmeler ve varıldığı söylenen anlaşma yanlış oldu. Ben bölgeyi yakından tanıyorum. Bölgede insanlar HÜDA PAR’dan nefret ediyor. Yapılan tüm araştırmalar HDP’ye oy veren seçmenlerin en az yüzde 25’inin cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’a oy vereceğini gösteriyor. Bölge halkı çeşitli gerekçelerle HDP’ye oy verse de içlerinde ülkesini düşünen önemli bir kesim var. HÜDA PAR’ın Cumhur İttifakı'na alınması bu oyları engeller. Zaten şu anda sosyal medyada esen hava da bunu gösteriyor.”

FACİA OLUR

Diyarbakır’dan bir AK Partili de şunları aktardı: “HÜDA-PAR’ın bölgede fazla bir oyu yok. Diyarbakır, Batman, Şanlıurfa ve Mardin illerinin bazı ilçelerinde örgütlüler. Bunlar kontrol edilmezse PKK’dan daha tehlikelidir. Geçmişte yaptıkları da ortadadır. Domuz bağları ile işledikleri cinayetler bilinir. Bunlar da yabancı istihbarat örgütleriyle bağlantılıdır. Bölgede herkes de bunu bilir. HÜDA PAR’la ittifak kesinlikle AK Parti’nin aleyhine olur. 2016 sonrası HDP ile de birçok konuda işbirliği yaptılar. Atatürk ve Cumhuriyet karşı ağır hakaretler eden bir parti. Diyarbakır’da zaten teşkilatlarda bir sorun var, şimdi buna HÜDA PAR da eklendi. HÜDA PAR, AK Parti için faciadır.”