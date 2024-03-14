Başsavcı vekili hakkında 50 bin dolar rüşvet iddiası: 'Önümde düğme ilikliyor'

Konya'nın Ereğli ilçesinde yürütülen bir dolandırıcılık soruşturmasında el konulan cep telefonlarında yapılan inceleme, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nu (HSK) harekete geçirdi. HSK, iki savcı hakkında soruşturma başlattı.

A.A.'ya ait banka hesabına yasadışı yollarla erişilerek 9 milyon 850 bin lirasısının kripto para borsasında farklı hesaplara aktarılarak izinin kaybettirilmeye çalışılması üzerine başlatılan soruşturmada M.S. adlı şüphelinin telefonuna el konuldu.

EL KONULAN TELEFONDAN RÜŞVET MESAJLARI ÇIKTI

Sözcü'den Can Bursalı'nın haberine göre; M.S.'nin telefonunda, O.B. adlı polis memuruna attığı bir mesaj bulundu. Bu mesajda M.S., polis memuru O.B.'ye, bir tahsilat işi yaptığından bahsediyor ve bu işe yardımcı olması karşılığında bir savcıyla 50 bin dolar verdiğini belirtiyor. Yürütülen soruşturmada, 50 bin dolar karşılığında tahsilat işine yardımcı olan savcının Ceyhan Cumhuriyet Başsavcı Vekili G.K. olduğu tespit edildi.

"ÖNÜMDE DÜĞME İLİKLİYOR"

M.S., O.B.'ye attığı mesajda 50 bin dolar rüşvet karşılığında anlaştığını belirttiği savcıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Savcılarımız devreye girecek, görüştüm savcılarla. Birine 50 bin dolara anlaştık, diğeri zaten bende. Ceyhan'daki beni gördüğünde düğme ilikliyor dayı. Özel yetkili, bir işi vardı hallettim, 50 bine patladı ama hallettim."

LÜKS OTOMOBİL SÖZÜ

Konya'daki dolandırıcılık soruşturmasında gözaltına alınan M.S. aynı mesajda Mersin'de de irtibatlı olduğu bir savcı olduğundan söz ediyor. Mersin'de 650 bin dolarlık bir tahsilat işi olduğundan söz eden M.S., tahsilatın yapılmasına yardımcı olacak savcıya lüks otomobil almayı vaat ettiğini belirtiyor.

"DEVLETÇİLİK ANLAYIŞIYLA" ÖZEL İLGİ

Şüpheli M.S.'nin lüks otomobil sözü verdiği savcının ise Mersin Cumhuriyet Savcısı T.T. olduğu belirlendi. Savcı T.T., şüpheli M.S.Konya'daki dolandırıcılık soruşturmasında gözaltına alınınca, soruşturma savcısın mesaj attı. Ardından soruşturma savcısını arayarak gözaltı işlemini yapan polis memurlarının M.S.'den rüşvet istediğini ileri süren savcı T.T., konuyla ilgilenmesinin sebebini "devletçilik anlayışı" olarak açıkladı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Dolandırıcılık soruşturmasında el konulan telefonlarda çıkan yazışmalar üzerine, Ceyhan Cumhuriyet Başsavcı Vekili G.K. ve Mersin Cumhuriyet Savcısı T.T. hakkında soruşturma başlatıldı. Ancak G.K. hakkındaki soruşturmaya rağmen Başsavcı Vekili olarak görev yapmaya devam ediyor.