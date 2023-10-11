Hiçbir işleri yolunda gitmiyor: En şanssız 5 burç açıklandı

Astrolojide bazı burçlar, çoğu zaman diğerlerine göre daha şanssızlardır. Hayatlarında hiçbir şey, aynı anda yolunda gitmez ve arkalarına yaslanıp derin bir nefes alamazlar.

Son Güncelleme:
Hiçbir işleri yolunda gitmiyor: En şanssız 5 burç açıklandı - Resim: 1

İKİZLER BURCU

İkizler burcu olanlar genellikle çevrelerinde çok sevilir. Aşırı sosyal oldukları için herkesle çok kolay arkadaşlık kurarlar. Ancak ikizler burcu olanlar bazı konularda çok şanssız olabilir. İkizler burcunun aşk ve iş hayatı hiçbir zaman istediği gibi gitmez.

1 10
Hiçbir işleri yolunda gitmiyor: En şanssız 5 burç açıklandı - Resim: 2

Değişken fikirleri onların çok kararsız olmalarına sebep olabilir. Bu sebeple hedefledikleri yolda yürümekte zorlanırlar.

2 10
Hiçbir işleri yolunda gitmiyor: En şanssız 5 burç açıklandı - Resim: 3

BALIK BURCU

Balık burcu astrolojideki en hassas ve duygusal burçlar arasında yer alır. Hayat boyu her zaman gerçek sevgiyi arayan balık burçları özellikle aşk konularında çok talihsiz olur. Balık burçları asla kendileri gibi hassas, duyarlı ve herkesi çok sevebilen birini bulamaz.

3 10
Hiçbir işleri yolunda gitmiyor: En şanssız 5 burç açıklandı - Resim: 4

Kendisi o kadar hayat ve sevgi doludur ki bu konuda kimse onlarla yarışamaz. Balık burçları negatif duyguları sebebiyle de hayat boyu şanslı olamıyor

4 10
Hiçbir işleri yolunda gitmiyor: En şanssız 5 burç açıklandı - Resim: 5

ASLAN BURCU

Aslan burçları genellikle güçlü olur. Ayakları her zaman yere sağlam basar. Onların mücadele etmediği bir zamana denk gelmek mümkün olmaz. Hayatla resmen savaşırlar.

5 10
Hiçbir işleri yolunda gitmiyor: En şanssız 5 burç açıklandı - Resim: 6

Ancak Aslan burçları asla şanslı olamaz. Her zaman kendi çabalarıyla bir şeyleri elde ederler. Fırsatlar ayağına gelmez. Aslan burcu olanlar her zaman başarılı olmayı hedefler. Ancak onların ışığını hiç kimse fark etmez. Aslan burçları bu sebeple şanssız burçlar arasında yer alır.

6 10
Hiçbir işleri yolunda gitmiyor: En şanssız 5 burç açıklandı - Resim: 7

YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu olanlar aşırı duygusal yapılarıyla dikkat çeker. Onlar her an üzülebilir ve kırılabilir. Yengeç burçları hayatı getirdiği olaylara karşı pek hazırlıklı olamaz.

7 10
Hiçbir işleri yolunda gitmiyor: En şanssız 5 burç açıklandı - Resim: 8

Genellikle içine kapanır ve mücadele edemez. Bu sebeple kendi şansını yaratmak konusunda zorlanır. Yengeç burçları aşkta ve iş hayatında hayâl ettiği başarıyı yakalamakta zorlanır. Bu sebeple en şanssız burçlar listesinde yerini alır.

8 10
Hiçbir işleri yolunda gitmiyor: En şanssız 5 burç açıklandı - Resim: 9

BAŞAK BURCU

Başaklar, toprak burçlarından biridir. Toprak burçları, genellikle pratik, güvenilir ve çalışkandır. Başak burçları da bu özelliklere sahiptir.

9 10
Hiçbir işleri yolunda gitmiyor: En şanssız 5 burç açıklandı - Resim: 10

Ancak, başak burçları aynı zamanda mükemmeliyetçi, eleştirel ve stresli olabilirler. Bu özellikler, onların şanslarını olumsuz etkileyebilir.

10 10