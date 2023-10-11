Hiçbir işleri yolunda gitmiyor: En şanssız 5 burç açıklandı

Ancak Aslan burçları asla şanslı olamaz. Her zaman kendi çabalarıyla bir şeyleri elde ederler. Fırsatlar ayağına gelmez. Aslan burcu olanlar her zaman başarılı olmayı hedefler. Ancak onların ışığını hiç kimse fark etmez. Aslan burçları bu sebeple şanssız burçlar arasında yer alır.